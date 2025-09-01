Πλεύρης: 14.000 εκκρεμείς αιτήσεις για άδειες διαμονής θα εξεταστούν βάσει του προηγούμενου καθεστώτος

Νομοτεχνική βελτίωση στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία οι περίπου 14.000 εκκρεμείς αιτήσεις για τη λεγόμενη άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, δεν θα εξεταστούν με βάση το νέο πλαίσιο, καταθέτει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη οι αιτήσεις αυτές θα κριθούν με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Αφορούν τις περιπτώσεις μεταναστών που διαμένουν τουλάχιστον για 7 συνεχή χρόνια στη χώρα, είχαν άδεια διαμονής, την απώλεσαν και περιμένουν νέα απόφαση.

«Οι αιτήσεις αυτές θα κριθούν βάσει του καθεστώτος που ίσχυε, όταν κατατέθηκαν και όχι βάσει του νομοσχεδίου που ψηφίζεται», είπε για να προσθέσει ότι ανέρχονταν σε 13.793 τον Νοέμβριο του 2024, κυρίως από μετανάστες που ζουν στη χώρα επτά συνεχή χρόνια και μπορεί να μην μπόρεσαν να ανανεώσουν τα χαρτιά τους λόγω προσωρινής απώλειας ασφαλιστικής ικανότητας ή επειδή έχασαν τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Σε ότι αφορά στο ζήτημα των προϋποθέσεων ανανέωσης άδειας παραμονής αυτό θα κριθεί στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νόμιμη μετανάστευση.

