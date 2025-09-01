search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 18:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

01.09.2025 17:30

Πλεύρης: 14.000 εκκρεμείς αιτήσεις για άδειες διαμονής θα εξεταστούν βάσει του προηγούμενου καθεστώτος

01.09.2025 17:30
plevris 88- new

Νομοτεχνική βελτίωση στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία οι περίπου 14.000 εκκρεμείς αιτήσεις για τη λεγόμενη άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, δεν θα εξεταστούν με βάση το νέο πλαίσιο, καταθέτει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη οι αιτήσεις αυτές θα κριθούν με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Αφορούν τις περιπτώσεις μεταναστών που διαμένουν τουλάχιστον για 7 συνεχή χρόνια στη χώρα, είχαν άδεια διαμονής, την απώλεσαν και περιμένουν νέα απόφαση.  

«Οι αιτήσεις αυτές θα κριθούν βάσει του καθεστώτος που ίσχυε, όταν κατατέθηκαν και όχι βάσει του νομοσχεδίου που ψηφίζεται», είπε για να προσθέσει ότι ανέρχονταν σε 13.793 τον Νοέμβριο του 2024, κυρίως από μετανάστες που ζουν στη χώρα επτά συνεχή χρόνια και μπορεί να  μην μπόρεσαν να ανανεώσουν τα χαρτιά τους λόγω προσωρινής απώλειας ασφαλιστικής ικανότητας ή επειδή έχασαν τις προβλεπόμενες προθεσμίες. 

Σε ότι αφορά στο ζήτημα των προϋποθέσεων ανανέωσης άδειας παραμονής αυτό θα κριθεί στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νόμιμη μετανάστευση.

Διαβάστε επίσης:

Ανατιμήσεις: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών

Πλεύρης από Ρόδο: Τα νησιά μας δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν ποτέ παραπάνω όγκο από ροές που έρχονται

Δούκας: «Η σιωπή είναι συνενοχή, ας πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας – Ραντεβού το απόγευμα του Σαββάτου στη ΔΕΘ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jl1_0553-min
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης – Η ρήτρα-μαμούθ που έβαλαν τα «Λιοντάρια» (photos/videos)

russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν και Τραμπ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για συνάντηση με τον Ζελένσκι

astnomia xania 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σχεδίαζε και… «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία «αδειάζει» τη φον ντερ Λάιεν για τα στρατεύματα στην Ουκρανία – «Δεν έχει αρμοδιότητα να συζητά το θέμα»

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη – Η αναγγελία του γάμου τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

pier marinakis tsipras doukas
ΚΑΛΧΑΣ

«Κυριάκο δώστα όλα» στη ΔΕΘ των 3 ερωτημάτων, η παραδοχή Μαρινάκη, η δεύτερη ραψωδία του Τσίπρα, η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και το μήνυμα του Δούκα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 18:45
jl1_0553-min
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης – Η ρήτρα-μαμούθ που έβαλαν τα «Λιοντάρια» (photos/videos)

russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν και Τραμπ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για συνάντηση με τον Ζελένσκι

astnomia xania 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σχεδίαζε και… «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

1 / 3