ΟΠΕK+: Συμφωνία για μεγάλη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου – 137.000 παραπάνω βαρέλια ημερησίως

Οκτώ χώρες-μέλη του ΟΠΕK+ που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

