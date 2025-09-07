search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 18:11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

07.09.2025 17:20

ΟΠΕK+: Συμφωνία για μεγάλη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου – 137.000 παραπάνω βαρέλια ημερησίως

07.09.2025 17:20
Οκτώ χώρες-μέλη του ΟΠΕK+ που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

Σκωτσέζικο ντους για την Οικονομία:  Νέο «όχι» Μητσοτάκη σε μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ – «Οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές»

Όταν το πρόβλημα είναι οι μισθοί και όχι οι φόροι: 6 στους 10 εργαζόμενους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα

Μείωση φόρων εισοδήματος 2026: Πλήρης ανάλυση για μισθωτούς, νέους εργαζόμενους και οικογένειες με τέκνα

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Ο λαός δεν περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ούτε από τα κάλπικα διλλήματα του πρωθυπουργού

astynomia neos kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άγνωστοι άρπαξαν με την βία έναν 20χρονο

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένο τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα 

MG-ZS-Max-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το SUV της MG που πουλάει περισσότερο από Toyota Corolla Cross – Δες την τιμή του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Να τον χαίρεστε - Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

