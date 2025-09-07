ΟΠΕK+: Συμφωνία για μεγάλη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου – 137.000 παραπάνω βαρέλια ημερησίως

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οκτώ χώρες-μέλη του ΟΠΕK+ που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.
Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.
