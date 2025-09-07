Σκωτσέζικο ντους για την Οικονομία:  Νέο «όχι» Μητσοτάκη σε μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ – «Οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές»

Μετά το πακέτο τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε το βράδυ του Σαββάτου από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ήρθε η ώρα της… προσγείωσης, αλλά και της ωραιοποίησης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι έλληνες στην οικονομία.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Κυριακής, ο πρωθυπουργός είπε ξανά όχι στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλά και στην πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

Παρουσίασε δε μία «πετυχημένη» εικόνα της οικονομίας, ισχυριζόμενος ότι οι τιμές είναι καλύτερα τώρα, η Ελλάδα έχει ανάπτυξη και οι Έλληνες μπορούν να πάνε διακοπές – απάντησε έτσι στα επίσημα στοιχεία για την αδυναμία σχεδόν των μισών πολιτών στα καλοκαιρινά ταξίδια.

Παραδέχθηκε πάντως ότι οι συνταξιούχοι περνάνε δύσκολα.

Για ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

Ανέφερε μαλιστα πως η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες, δήλωσε ωστόσο πως η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε αποτέλεσμα. Αντίθετα, υποστήριξε, «θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να καρπωθούν το κέρδος και η μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος».

Απέφυγε πάντως να απαντήσει στο ερώτημα για τον κίνδυνο να υπάρξουν πρόστιμα από την Κομισιόν για τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες περιπτώσεις.

Για τον φόρο ακίνητης περιουσίας, είπε ότι «αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%, ζήτημα κατάργησης δεν τίθεται και θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και άδικο», είπε κάνοντας λόγο για ενίσχυση της ελληνικής επαρχίας.

«Οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές»

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη δυσκολία των Ελλήνων να κάνουν διακοπές, ο πρωθυπουργός είπε πως δεν ισχύει ότι το 46% των ελλήνων δεν μπορούν να κάνουν διακοπές.

«Το 2008, πριν την κρίση το 50% δήλωνε ότι δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Το πρόβλημα δεν είναι στην έκταση των αριθμών που παρουσιάζονται», ανέφερε.

«Ο δείκτης της Eurostat δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουμε προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, συγκρατήσαμε τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια», συνέχισε.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε ερώτηση από τον ALPHA 989 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουμε δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Πρέπει το χρήμα να φτάσει και σε μικρότερες επιχειρήσεις, αναζητούμε λύσεις».

Υπενθυμίζεται πως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μειώσεις φόρων και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και νέους.

«Ξέρουμε ότι οι συνταξιούχοι περνάνε δύσκολα»

Απαντώντας στο ερώτημα του newsit.gr για τους συνταξιούχους, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η μείωση και κατάργηση, σε δύο χρόνια, της προσωπικής διαφοράς, αποτελούσε διαχρονικό αίτημα 670.000 συνταξιούχων, το οποίο πλέον είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε».

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρουμε ότι οι συνταξιούχοι μας περνάνε δύσκολα. Δεν κοιτάμε μόνο το εισόδημα, αλλά και τις δαπάνες. 200.000 συνταξιούχοι έχουν τώρα συμπληρωματικό εισόδημα, επειδή εργάζονται νόμιμα», συνέχισε, διακρίνοντας όσους το κάνουν για οικονομικούς λόγους και σε όσους εργάζονται «για να νιώθουν παραγωγικοί».

«Οι τιμές στα τρόφιμα είναι πολύ καλύτερες σήμερα»

Στην ερώτηση του Mega για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το πόσο ικανοποιημένος είναι ο πρωθυπουργός για όσα έχει κάνει η κυβέρνησή του για το ζήτημα αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Δίνουμε λεφτά στις οικογένειες με παιδιά, μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Έχουμε κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πήραμε πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Έχω την απαίτηση οι τιμές χονδρικής να περάσουν και στη λιανική. Εάν αυτό δεν γίνει, έχουμε τρόπους να το επιβάλλουμε».

«Δεν μπορούμε δια μαγείας να επιβάλλουμε τιμές. Έχουμε αυξημένο τουρισμό, προφανώς λοιπόν σε κάποια προϊόντα θα αυξηθούν οι τιμές», πρόσθεσε.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες με παιδιά»

Σε ερώτηση του «Πρώτου Θέματος» για το δημογραφικό και την ακρίβεια στα ράφια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε πως η μεταρρύθμιση έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. «Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά».

«Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό. Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό. Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη»

Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το στεγαστικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε πως «το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη».

«Το στεγαστικό είναι πρόβλημα μίας ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας. Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Έχουμε πολλά κλειστά ακίνητα. Είμαι ανοιχτός στο να επεκτείνω τους περιορισμούς για τη βραχυχρόνια μίσθωση», ανέφερε.

«Η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική. 2.500 ευρώ είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση, είναι 5.000 αν συγκατοικήσουν δύο και 7.500 τον χρόνο αν συγκατοικήσουν τρεις», αναφερόμενος στο φοιτητικό επίδομα στέγασης.

«Έχουμε πολύ ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρώπης»

Σε ερώτηση της «Βραδυνής της Κυριακής» για τις εξαγωγές και την εγχώρια παραγωγή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η χώρα έχει «πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρώπης».

»Έχουμε στρατηγική εξωστρέφειας και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Πιστεύουμε στη δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να επεκτείνονται», πρόσθεσε.

«Μήνυμα στις οικογένειες η φορολογική μας μεταρρύθμιση»

Σε ερώτηση του capital.gr για το δημογραφικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «τεράστιο, μακροπρόθεσμο πρόβλημα, που αφορά όλο τον δυτικό κόσμο».

«Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά κοινωνικό ζήτημα. Στη Νότια Κορέα γεννιέται κάτω από ένα παιδί κατά μέσο όρο. Καθιερώσαμε το επίδομα γέννησης, είναι μια πρώτη στήριξη. Αυξήσαμε τα vouchers για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η φορολογική μας μεταρρύθμιση είναι μήνυμα στις οικογένειες. Σας ακούμε, ξέρουμε ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής. Το δημογραφικό έχει και τη διάσταση της τρίτης ηλικίας. Παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι επέλεξαν να εργάζονται σήμερα, γιατί δεν τους κόψαμε τη σύνταξη», απάντησε.

Για τις αυξήσεις στους ένστολους

Απαντώντας στην ερώτηση του «Ελεύθερου Τύπου» για τις αυξήσεις στους ένστολους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως έχουν ήδη πάρει από τον Ιούλιο τις πρώτες αυξήσεις.

«Του χρόνου θα υπάρχει δυνατότητα σημαντικής στήριξης της κοινωνίας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, λίγο υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ του 2026. Τα μέτρα που εξαγγείλαμε είναι μόνιμα. Τέτοια εποχή πριν δέκα χρόνια η κοινωνία δεν είχε πάρει πολύ χαμπάρι τι περιείχε το 3ο Μνημόνιο», πρόσθεσε.

«Όποτε εκβιάζεται ο εργαζόμενος, θα τσακίσουμε τον εργοδότη»

Στο ερώτημα του news247.gr για το εργασιακό νομοσχέδιο και το 13ωρο, o πρωθυπουργός απάντησε πως σκοπός της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει τους μισθούς στη χώρα συνολικά. «Επίκειται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η ανεργία έχει πέσει», είπε.

«Πολλοί νέοι επιλέγουν να κάνουν δύο δουλειές. Τι λέμε με το 13ωρο; Ότι μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη και να παίρνεις περισσότερα χρήματα, αντί να είσαι σε δύο εργοδότες. Γιατί είναι αντεργατικό αυτό;», πρόσθεσε.

«Με την κάρτα εργασίας είχαμε εκτόξευση των δηλωμένων υπερωριών. Είχαμε παράπονα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στηρίζουμε τον εργοδότη, αλλά πιο πολύ τον εργαζόμενο. Όποτε εκβιάζεται ο εργαζόμενος, θα τσακίσουμε τον εργοδότη», τόνισε.

