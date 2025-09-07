search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 09:34
07.09.2025 09:00

89η ΔΕΘ: Στις 12 η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

07.09.2025 09:00
DETH_MITSOTAKIS_NEW

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Υπενθυμίζεται πως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μειώσεις φόρων και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και νέους.

