89η ΔΕΘ: Στις 12 η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.
Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
Υπενθυμίζεται πως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μειώσεις φόρων και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και νέους.
