ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 00:35
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου

07.09.2025 00:06

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Περιορισμένες φοροαπαλλαγές, κανένα μέτρο για καρτέλ και αισχροκέρδεια – Προκλητικός, τολμά να ζητά συναίνεση»

07.09.2025 00:06
SYRIZA NEW

Για περιορισμένες φοροαπαλλαγές στη σκιά του υπερπλεονόσματος των 6,5 δις, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη, ενώ εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι δεν προχώρησε σε κανένα μέτρο για την πάταξη των καρτέλ και της αισχροκέρδειας, ούτε σε μειώσεις ΕΦΚ και ΦΠΑ «όπως ζητά η ΕΕ».

Επιπλέον τον χαρακτηρίζει «προκλητικό», μεταξύ άλλων για το ότι επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, «όταν οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” κάνουν πάρτι» και για το ότι τολμά να ζητά την συναίνεση της αντιπολίτευσης όταν είναι υπόλογος για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ.  Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές

Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια. 

Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν. 

Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο. 

Χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, «απλοϊκή ιδέα». 

Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ημέτεροι θησαυρίζουν; 

Είναι προκλητικό να μιλά για μια χώρα «στον πυρήνα της Ευρώπης» όταν αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα. 

Είναι προκλητικό να επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, όταν οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» κάνουν πάρτι. 

Είναι προκλητικό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας, την ώρα που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς και είμαστε εκτός όλων των σοβαρών συμφωνιών, με σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα. 

Είναι προκλητικό ότι δεν είπε κουβέντα για το έγκλημα των Τεμπών και για τη Δικαιοσύνη και ότι ισχυρίστηκε πως για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει διαχρονική ευθύνη. 

Αφού επιδόθηκε σε μια ακραία φοροεπιδρομή, δημιουργώντας υπερπλεόνασμα 6.5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμμεσους φόρους, προχώρα σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του. 

Και τολμά να ζητά συναίνεση, ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος. 

Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.  

Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή. 

Για μια Προοδευτική Ελλάδα. 

Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. 

Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την οποία θα παρουσιάσει την Τέταρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος».

