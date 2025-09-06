Το τρίπτυχο Μητσοτάκη με το βλέμμα στο 2027: Μειώσεις φόρων, μεταρρυθμίσεις, συναίνεση

Με το βλέμμα στο 2027 – όταν και, όπως έχει πει και ο ίδιος, θα γίνουν οι εκλογές – ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ ένα πακέτο μέτρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο επικεντρώνεται σε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων της χώρας, ενισχύει το οικογενειακό εισόδημα και ελαφραίνει τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Άλλωστε, ο πρωθυπουργός εξαρχής υπογράμμισε ότι «ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων». Μάλιστα, το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ η συνολική επίδραση του «πακέτου» θα φανεί με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, οι μισθωτοί θα δουν τις μειώσεις σχεδόν άμεσα, καθώς θα μειωθούν οι παρακρατήσεις τους.

Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές συμπύκνωναν το «μήνυμα» των μέτρων ως εξής: λιγότεροι φόροι στη μεσαία τάξη. Ακόμη λιγότεροι στα νοικοκυριά με παιδιά. Και καθόλου ή ελάχιστοι σε νέους έως 30 ετών. Επίσης, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά. Και μειωμένος ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου. Τέλος, νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και κατάργηση ως το 2027 της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους.

Το δεύτερο μήνυμα, ωστόσο, που επέλεξε να στείλει ο Κ. Μητσοτάκης ήταν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έρχονται ως απόρροια της πολιτικής της κυβέρνησης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και για την ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι είχε υπάρξει και προηγούμενο «πακέτο», 1,5 δισ. ευρώ (συνταξιούχοι, ενοίκια, κ.λπ.) το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο.

Μια τρίτη παρατήρηση αφορά το ύφος του πρωθυπουργού, ο οποίος απέφυγε συνειδητά να ανεβάσει τους τόνους (περιορίστηκε να πει για την αντιπολίτευση ότι «κανείς δεν εμπόδισε να δημιουργηθεί άλλες πόλος» και ότι δεν τον εκφράζει το δίλημμα «ΝΔ ή χάος»), επικεντρώνοντας την ομιλία του στην πολιτική της κυβέρνησης και θέτοντας ένα πλαίσιο τεσσάρων μεταρρυθμίσεων, για το οποίο ζήτησε συναίνεση από την αντιπολίτευση:

1. Θεσμοθέτηση και στην Ελλάδα του Εθνικού Απολυτηρίο

Είπε ότι με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας

2. Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Τόνισε ότι η υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί συνεννόηση. Η προσπάθεια που εξελίσσεται στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ανακαινίσεις ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις κλπ, πρέπει να συνεχισθεί με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους

3. Σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο

Τη χαρακτήρισε ως μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους. Οι Πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους για να ενταχθούν οργανικά στο Κτηματολόγιο ΑΕ.

4. Ο Ενεργειακός Χάρτης των επόμενων δεκαετιών

Χαρακτήρισε ως εθνικό στοίχημα η ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι που ταυτίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός επανέφερε εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την ευημερία της χώρας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, η οποία σήμερα δανείζεται από τις αγορές με μεγαλύτερο επιτόκιο απ’ όσο η Ελλάδα, πρόταγμα που θέτει τακτικά εδώ και αρκετό διάστημα.

