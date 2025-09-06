search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 12:34

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες» – LIVE

06.09.2025 12:34
mitsotakis-deth-omilia

Με αναφορές στη νέα γενιά άρχισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την ομιλία του στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός -ο οποίος έφτασε στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του- επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να γυρνά πίσω στο 2016 και στην πρώτη του ΔΕΘ όπου είχε αναφερθεί σε πρόγραμμα που θα στοχεύει στη μείωση των φόρων και στην αύξηση των μισθών.

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι περάσαμε από την κρίση στην ανάπτυξη», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η στήριξη του εισοδήματος αποτελεί «κεντρική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά» για την κυβέρνηση.

«Έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες και αυτή είναι η επιτυχία της διακυβέρνησής μας», πρόσθεσε.

«Όποιος θέλει αντί για Bellhara, να δίνονται επιδόματα, ας βγει να το πει. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω», διαμήνυσε από το βήμα της ΔΕΘ.

«Στόχος να πατήσουμε γκάζι. Ώστε το 2027, να ξημερώσει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία πιο φωτεινή», συνέχισε.

Μειώσεις φόρων

«Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες – οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων», επισήμανε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάνουμε την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση μετά τη Μεταπολίτευση, ανακούφιση για 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Μειώνουμε τους βασικούς συντελεστές κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Αυτοί θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια», πρόσθεσε και συνέχισε με παραδείγματα:

«Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

  • από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
  • ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

  • ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ: Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα».

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος για μνημόνιο συνεργασίας με την OpenAI: «Η Ελλάδα κόμβος καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

ΔΕΘ 2025: Περιοδεία Μητσοτάκη στα εκθεσιακά περίπτερα – Τι είπε για το σχέδιο ανάπλασης (Photos/Videos)

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Κάποιοι προσπαθούν να πλασάρουν έναν ανύπαρκτο πρώην πρωθυπουργό» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

tsipras economist thessalonik- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

tebi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:15
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

1 / 3