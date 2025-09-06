Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες» – LIVE

Με αναφορές στη νέα γενιά άρχισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την ομιλία του στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός -ο οποίος έφτασε στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του- επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να γυρνά πίσω στο 2016 και στην πρώτη του ΔΕΘ όπου είχε αναφερθεί σε πρόγραμμα που θα στοχεύει στη μείωση των φόρων και στην αύξηση των μισθών.

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι περάσαμε από την κρίση στην ανάπτυξη», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η στήριξη του εισοδήματος αποτελεί «κεντρική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά» για την κυβέρνηση.

«Έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες και αυτή είναι η επιτυχία της διακυβέρνησής μας», πρόσθεσε.

«Όποιος θέλει αντί για Bellhara, να δίνονται επιδόματα, ας βγει να το πει. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω», διαμήνυσε από το βήμα της ΔΕΘ.

«Στόχος να πατήσουμε γκάζι. Ώστε το 2027, να ξημερώσει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία πιο φωτεινή», συνέχισε.

Μειώσεις φόρων

«Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες – οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.

Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων», επισήμανε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάνουμε την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση μετά τη Μεταπολίτευση, ανακούφιση για 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Μειώνουμε τους βασικούς συντελεστές κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Αυτοί θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια», πρόσθεσε και συνέχισε με παραδείγματα:

«Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ: Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα».

