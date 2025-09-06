search
06.09.2025 13:46

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Κάποιοι προσπαθούν να πλασάρουν έναν ανύπαρκτο πρώην πρωθυπουργό» (Video)

06.09.2025 13:46
ZOI_KONSTANTOPOULOU_FILE_EUROKINISSI

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο συνέδριο του Economist.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ακόμη κρυμμένος στο λαγούμι του», είπε χαρακτηριστικά στο Mega η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για τον μοναδικό πρώην πρωθυπουργό που «παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, που κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγη να τα καταργήσει, κατήργησε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, παραβίασε τη λαϊκή εντολή, έφερε περικοπές, φόρους, φοβερή ιδιωτικοποίηση και φτώχεια».

«Επί ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος και οδήγησε στον θάνατο 104 ανθρώπους στο Μάτι, ενώ παρίστανε μπροστά στις κάμερες ότι δεν ήξερε τίποτα», συνέχισε και πρόσθεσε: «Ένας τύπος τουρίστας, ανύπαρκτος και άφαντος, προσπαθεί να μαζέψει φράγκα, γιατί αυτό που τελικώς του λείπει δεν είναι η πολιτική. Είναι βουλευτής και μάλιστα του κόμματος εκείνου που διέλυσε».

«Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και ότι η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση μαφιόζικα.

«Τη Δευτέρα ο κος Μυλωνάκης πήγε στη Βουλή για να απαντήσει σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση του κου Καραμέρου. Απάντησε εάν είχε υπόμνημα ειδικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ τον ρώτησα για το ζήτημα των υποκλοπών συνομιλιών βουλευτών που είναι κακούργημα. Όπως κακούργημα είναι, και πιο σοβαρό, η παρακολούθηση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Φαίνεται ότι παρακολουθούσαν είτε τους βουλευτές μόνο είτε και τους βουλευτές και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς», είπε.

«Η ερώτηση που κατέθεσα τη Δευτέρα δεν απαντήθηκε ούτε τη Δευτέρα ούτε την Παρασκευή. Χθες το μεσημέρι με πήραν από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο της Βουλής και μου είπαν ότι ο κος Μυλωνάκης δηλώνει αναρμόδιος, δεν θα έρθει να απαντήσει. Δεν έχει υποδείξει ποιος είναι ο αρμόδιος, αλλά αυτή η άρνηση απάντησης αποτελεί απόλυτη ομολογία», συνέχισε.

«Ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός, είναι ζωγράφος»

Σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε σκληρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι… ζωγράφος και βάζει πινελιές. Περιμένουμε να δούμε το έργο του σήμερα. Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα προσπαθήσει και πάλι να κοροϊδέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας πως έγινε μία βίαιη και εσπευσμένη προσπάθεια του ανακριτή να κλείσει η δικογραφία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως δεν θα αφήσει την υπόθεση να κλείσει και στηρίζει όλα τα καλέσματα διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών.

oaka-basket-gipedo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλό «χαστούκι» στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από διοίκηση και προπονητές της Ευρωλίγκας για το final4 του 2026 στο ΟΑΚΑ

mpezos-new
LIFESTYLE

Μπέζος: «Οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι – Το συναντώ συχνά στη γενιά μου» (Video)

armani_main
ΚΟΣΜΟΣ

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

trena_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πόρισμα για τα Τέμπη: Πρόβλημα με την πυρασφάλεια των τρένων εντόπισαν γερμανοί ειδικοί

karystianou-pano
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: Κλειστό από τις 16:00 και μετά το μετρό

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

