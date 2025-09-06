Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Κάποιοι προσπαθούν να πλασάρουν έναν ανύπαρκτο πρώην πρωθυπουργό» (Video)

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο συνέδριο του Economist.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ακόμη κρυμμένος στο λαγούμι του», είπε χαρακτηριστικά στο Mega η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για τον μοναδικό πρώην πρωθυπουργό που «παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, που κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγη να τα καταργήσει, κατήργησε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, παραβίασε τη λαϊκή εντολή, έφερε περικοπές, φόρους, φοβερή ιδιωτικοποίηση και φτώχεια».

«Επί ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος και οδήγησε στον θάνατο 104 ανθρώπους στο Μάτι, ενώ παρίστανε μπροστά στις κάμερες ότι δεν ήξερε τίποτα», συνέχισε και πρόσθεσε: «Ένας τύπος τουρίστας, ανύπαρκτος και άφαντος, προσπαθεί να μαζέψει φράγκα, γιατί αυτό που τελικώς του λείπει δεν είναι η πολιτική. Είναι βουλευτής και μάλιστα του κόμματος εκείνου που διέλυσε».

«Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και ότι η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση μαφιόζικα.

«Τη Δευτέρα ο κος Μυλωνάκης πήγε στη Βουλή για να απαντήσει σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση του κου Καραμέρου. Απάντησε εάν είχε υπόμνημα ειδικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ τον ρώτησα για το ζήτημα των υποκλοπών συνομιλιών βουλευτών που είναι κακούργημα. Όπως κακούργημα είναι, και πιο σοβαρό, η παρακολούθηση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Φαίνεται ότι παρακολουθούσαν είτε τους βουλευτές μόνο είτε και τους βουλευτές και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς», είπε.

«Η ερώτηση που κατέθεσα τη Δευτέρα δεν απαντήθηκε ούτε τη Δευτέρα ούτε την Παρασκευή. Χθες το μεσημέρι με πήραν από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο της Βουλής και μου είπαν ότι ο κος Μυλωνάκης δηλώνει αναρμόδιος, δεν θα έρθει να απαντήσει. Δεν έχει υποδείξει ποιος είναι ο αρμόδιος, αλλά αυτή η άρνηση απάντησης αποτελεί απόλυτη ομολογία», συνέχισε.

«Ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός, είναι ζωγράφος»

Σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε σκληρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι… ζωγράφος και βάζει πινελιές. Περιμένουμε να δούμε το έργο του σήμερα. Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα προσπαθήσει και πάλι να κοροϊδέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας πως έγινε μία βίαιη και εσπευσμένη προσπάθεια του ανακριτή να κλείσει η δικογραφία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως δεν θα αφήσει την υπόθεση να κλείσει και στηρίζει όλα τα καλέσματα διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών.

