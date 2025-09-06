Τσίπρας: «Μόνος» απέναντι στον Μητσοτάκη, καμία αναφορά σε ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτικές δυνάμεις – «Νέος πατριωτισμός» και άνοιγμα στο κέντρο

Ως μοναδικός πολιτικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλησε να εμφανιστεί με την ομιλία του στο Συνέδριο του Economist ο Αλέξης Τσίπρας, όπου παρουσίασε το σχέδιο του για την ανάταξη της οικονομίας και της χώρας, κόντρα στην πολιτική Μητσοτάκη για την οποία προειδοποίησε ότι οδηγεί τη χώρα στα βράχια.

Με όσα είπε αλλά και όσα δεν είπε, ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε πως συνεχίζει μεθοδικά και βήμα βήμα να ξεδιπλώνει έναν σχεδιασμό επανόδου μέσα από ένα νέο κόμμα υπό την αρχηγία του, ανεξαρτήτως του αν αυτός θα φτάσει επιτυχώς ως το τέλος.

Ο Αλέξης Τσίπρας φιλοτέχνησε για τον εαυτό του ένα «πατριωτικό προφίλ», όχι με την έννοια των θέσεων σε ελληνοτουρκικά και κυπριακό, αλλά με όρους έγνοιας για την χώρα, και συνεισφοράς στην ανάπτυξή της, στην οικονομία και την κοινωνία.

Αντιδιέστειλε αυτό το προφίλ με εκείνο του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, τους οποίους παρουσίασε ως ένα διεφθαρμένο σύστημα που ενδιαφέρεται μόνο για την αναπαραγωγή του στην εξουσία υπονομεύοντας τη χώρα και τα συμφέροντά της. Κατηγόρησε, περαιτέρω, τον πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί ουσιαστικά την εθνική οικονομία και τα όποια οικονομικά εργαλεία (Πχ Ταμείο Ανάκαμψης) – μεταξύ άλλων και με μια πολιτική τερατωδών υπερπλεονασμάτων που δεν έχει στόχο όπως είπε να καλύψει τους δημοσιονομικούς στόχους, αφού αυτοί έχουν καλυφθεί – για να ευνοήσει ημέτερους, συμφέροντα που τον στηρίζουν κι εκλογική πελατεία.

Τέλος οι νουθεσίες στους «μικρούς», βγαίνει ο ίδιος μπροστά

Από την άλλη απέφυγε κάθε αναφορά στα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ακόμη και «φωτογραφική». Κάτι που δεν ήταν καθόλου τυχαίο.

«Εξαφάνισε» από την ομιλία του τόσο το ΠΑΣΟΚ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα στο οποίο πρωταγωνίστησε και μέχρι στιγμής παραμένει βουλευτής. Σε αντίθεση με το μοτίβο των ομιλιών του μέχρι σήμερα, αυτή τη φορά δεν προέβη στις συνήθεις νουθεσίες σε αυτά τα κόμματα να βάλουν ένα τέλος στον κατακερματισμό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ώστε να ενωθούν και από κοινού να εκφράσουν τις αγωνίες της κοινωνίας. Κι αυτό για να σηματοδοτήσει ότι πλέον δεν ποντάρει σε αυτές τις κομματικές δυνάμεις, που όπως αποδεικνύεται εδώ και καιρό δεν έχουν ρεύμα στην κοινωνία, και ότι πλέον βγαίνει ο ίδιος μπροστά με το δικό του Σχέδιο Εθνικής Ανάταξης.

Όλο και μεγαλύτερη η στροφή στο κέντρο

Όσον αφορά το πολιτικο – ιδεολογικό πλαίσιο που δείχνει και το κοινό στο οποίο επιδιώκει να ρίξει γέφυρες, αξίζει να επισημανθεί πως αυτή τη φορά δεν υπήρξε κάποια αναφορά στις διαχωριστικές μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς. Μάλλον συνειδητά, ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε ιδεολογικές αναφορές και αποχρώσεις (τύπου αριστερά, κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατία, κ.λπ). Μάλιστα, είπε ότι τα «συνήθη πολιτικά στερεότυπα» δεν αρκούν για να δώσουν λύσεις.

Εξαίρεση αποτελεί η αναφορά του πως αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα αναπτυξιακό σοκ, «εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου» αποκαλύπτοντας – και με αυτό τον τρόπο – την όλο και μεγαλύτερη στόχευση στον κεντρώο χώρο.

Όπως και με την επίκληση στον πατριωτισμό των ευκατάστατων (εισηγήθηκε μια Πατριωτική Εισφορά υπέρ των Νέων γενεών) χωρίς κάποια αναφορά σε φορολόγηση των πλουσίων όπως στο παρελθόν.

Προσκλητήριο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, χωρίς «μαγικές συνταγές»

Στο κλείσιμο της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως η κυβέρνηση οδηγεί με την πολιτική της τη χώρα σε αδιέξοδο και νέα υπαρξιακή κρίση.

Από την άλλη, προειδοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει μαγικό ραβδί, αλλά χρειάζεται αγώνας από όλους για να υπάρξουν θεμελιώδεις αλλαγές.

Ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του:

«Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, ούτε αρκούν τα συνήθη πολιτικά στερεότυπα για να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες προκλήσεις.

Η ανάγκη να μπει η χώρα σε ένα άλλο δρόμο, να υιοθετήσει ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο, χρειάζεται επιμονή, αγώνα, ακόμα και συγκρούσεις με το παλιό, που από τη φύση του αντιστέκεται.

Μια τέτοια θεμελιώδης αλλαγή, δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω.

Ή μόνο από τα πάνω.

Χρειαζόμαστε μια Νέα Εθνική Πυξίδα.

Χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό.

Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας.

Και σε αυτή τη προσπάθεια είναι ανάγκη να συμβάλουν όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις».

Μεγάλη αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ

Απέναντι σε αυτή την εικόνα ακόμη μεγαλύτερης αποσύνδεσης του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, η αμηχανία της Κουμουνδούρου εντάθηκε χθες. Από το περιβάλλον της ηγεσίας καταγράφηκε απροθυμία όσο και δυσκολία να σχολιάσουν την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, ανέφεραν μόνο ότι οι θέσεις που εκφώνησε είναι και οι θέσεις ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δείξουν ότι δεν υπάρχει κάποια είδους διαφοροποίηση από το κόμμα στο οποίο είναι βουλευτής.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, υπενθυμίζεται, δεν παρέστη χθες στην ομιλία Τσίπρα καθώς βρισκόταν σε περιοδεία στην Ημαθία, κάτι που έδωσε τροφή για σχόλια για τους λόγους που δεν επιδίωξε να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά του, ώστε να παραβρεθεί στο Βελλίδειο.

Τον πρόεδρο του κόμματος, όπως είχε ανακοινωθεί, εκπροσώπησε στην ομιλία ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης ενώ παραβρέθηκαν βουλευτές του κόμματος όπως η Πόπη Τσαπανίδου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Το «παρών» έδωσαν και πρόσωπα όπως η πρώην εκπρόσωπος Τύπου Δώρα Αυγέρη αλλά καιο πρώην βουλευτής Επικρατείας και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Βαγγέλης Αποστολάκης.

