Σαν να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Τσίπρας, καμία αναφορά στον Economist

Ούτε μία φορά δεν είπε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας την μακρά ομιλία του στο συνέδριο του Economist.

Όχι ότι περίμεναν πολλοί να αναφέρει έστω το όνομα του κόμματος με το οποίο είναι βουλευτής και υπήρξε αρχηγός του επί σειρά ετών, αλλά έστω για τα προσχήματα, θα μπορούσε να το ξεστομίσει.

Σαν να μην υπάρχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό – και να φανερώνει προθέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν θα σταματήσει ποτέ, επειδή αντιδρά η Τουρκία

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα – Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση της ΝΔ

Διπλό «χτύπημα» Αρναούτογλου – Κουκουλόπουλου για τις πολιτικές για τη Δυτική Μακεδονία