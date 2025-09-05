search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:12
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 19:05

Σαν να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Τσίπρας, καμία αναφορά στον Economist

05.09.2025 19:05
tsipras-8345

Ούτε μία φορά δεν είπε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας την μακρά ομιλία του στο συνέδριο του Economist.

Όχι ότι περίμεναν πολλοί να αναφέρει έστω το όνομα του κόμματος με το οποίο είναι βουλευτής και υπήρξε αρχηγός του επί σειρά ετών, αλλά έστω για τα προσχήματα, θα μπορούσε να το ξεστομίσει.

Σαν να μην υπάρχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό – και να φανερώνει προθέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν θα σταματήσει ποτέ, επειδή αντιδρά η Τουρκία

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα – Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση της ΝΔ

Διπλό «χτύπημα» Αρναούτογλου – Κουκουλόπουλου για τις πολιτικές για τη Δυτική Μακεδονία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

neymar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

ORLANDO_BLOOM210825
LIFESTYLE

Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Έκανε copy paste τα δελτία τύπου μας και τις προτάσεις Ανδρουλάκη

6647489
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδας με την OpenAI – Στις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το ChatGPT Edu

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:11
gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

neymar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

ORLANDO_BLOOM210825
LIFESTYLE

Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

1 / 3