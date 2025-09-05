Διπλό «χτύπημα» Αρναούτογλου – Κουκουλόπουλου για τις πολιτικές για τη Δυτική Μακεδονία

Στα χαρτιά – σε μεγάλο βαθμό – παραμένουν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για κονδύλια/επενδύσεις ύψους 7,5 δισ. ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, αποκαλύπτει ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, και του βουλευτή Κοζάνης του κινήματος, Πάρι Κουκουλόπουλου, προς τον αρμόδιο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απάντηση της Κομισιόν:

Στον Πυλώνα 2 (InvestEU) έχει ενταχθεί το έργο « Φωτοβολταϊκό πάρκο 230 MW στην Κοζάνη », με επιχορήγηση 40 εκατ. ευρώ από τον ΜΔΜ. Το έργο αφορά τρεις μονάδες, εκ των οποίων η πρώτη ήδη λειτουργεί. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί επένδυση ύψους 195 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην περιοχή.

Στον Πυλώνα 3 (Public Sector Loan Facility) υλοποιείται το έργο «Κοινωνικοοικονομική μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας », με 15 υποέργα που αφορούν ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ, αναβάθμιση κτιρίων και αστική ανάπλαση. Το έργο χρηματοδοτείται με 14 εκατ. ευρώ επιχορήγηση και 58 εκατ. ευρώ δάνειο από την ΕΤΕπ . Η υλοποίηση ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026 , προβλέποντας μόλις 15 μόνιμες θέσεις εργασίας .

Παράλληλα, η ΕΤΕπ παρέχει τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία μιας δεύτερης επένδυσης ύψους 110 εκατ. ευρώ, που θα αφορά τομείς όπως μεταφορές, ενέργεια, εκπαίδευση, υγεία και ψηφιοποίηση, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Αρναούτογλου και Κουκουλόπουλος, σχολιάζοντας την απάντηση Φίτο, σημείωσαν ότι «η απάντηση της Επιτροπής αποδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματικότητα. Η Δυτική Μακεδονία, που πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα της βίαιης απολιγνιτοποίησης, βλέπει να υλοποιούνται έργα με περιορισμένο αντικείμενο και ελάχιστες θέσεις εργασίας. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για Δίκαιη Μετάβαση όταν, τέσσερα χρόνια μετά τις Κυβερνητικές υποσχέσεις, οι πολίτες της περιοχής συνεχίζουν να ζουν με ανεργία, αβεβαιότητα και αναμονή. Η Κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει γιατί τα 7,5 δισ. ευρώ δεν έχουν μετατραπεί σε πραγματικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Η Δυτική Μακεδονία δεν χρειάζεται άλλα λόγια – χρειάζεται έργα τώρα».

