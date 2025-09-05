Διπλό «χτύπημα» Αρναούτογλου – Κουκουλόπουλου για τις πολιτικές για τη Δυτική Μακεδονία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα χαρτιά – σε μεγάλο βαθμό – παραμένουν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για κονδύλια/επενδύσεις ύψους 7,5 δισ. ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, αποκαλύπτει ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, και του βουλευτή Κοζάνης του κινήματος, Πάρι Κουκουλόπουλου, προς τον αρμόδιο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την απάντηση της Κομισιόν:
Αρναούτογλου και Κουκουλόπουλος, σχολιάζοντας την απάντηση Φίτο, σημείωσαν ότι «η απάντηση της Επιτροπής αποδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματικότητα. Η Δυτική Μακεδονία, που πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα της βίαιης απολιγνιτοποίησης, βλέπει να υλοποιούνται έργα με περιορισμένο αντικείμενο και ελάχιστες θέσεις εργασίας. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για Δίκαιη Μετάβαση όταν, τέσσερα χρόνια μετά τις Κυβερνητικές υποσχέσεις, οι πολίτες της περιοχής συνεχίζουν να ζουν με ανεργία, αβεβαιότητα και αναμονή. Η Κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει γιατί τα 7,5 δισ. ευρώ δεν έχουν μετατραπεί σε πραγματικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Η Δυτική Μακεδονία δεν χρειάζεται άλλα λόγια – χρειάζεται έργα τώρα».
