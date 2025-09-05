Κασσελάκης για Τσίπρα: «Θα τα πάει καλά γιατί με αντιγράφει – Πάνω από το πτώμα μου θα γίνει συνεργασία» (Video)

`Με ισχυρή δόση ειρωνίας σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τα σενάρια που θέλουν τον πρωην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, να δημιουργεί νέο κόμμα και να επιστρέφει στην κεντρική πολιτική δράση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Σ. Κασσελάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αυτό, φάνηκε δηκτικός, καθώς σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μακάρι να επιστρέψει. Πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά φτιάχνει νέο κόμμα. Όλα αυτά είναι θετικά, από τη στιγμή που με αντιγράφει. Πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά», ωστόσο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το νέο αυτό σχήμα, λέγοντας ότι «εγώ έχω αποδείξει ότι αντέχω, ότι δεν πρόδωσα την εμπιστοσύνη του κόσμου. Με τον βάλτο όμως δεν μπλέκω. Το λέω ξεκάθαρα: πάνω από το πτώμα μου να συμπλεύσω».

Μάλιστα, στο ίδιο μοτίβο, ο Σ. Κασσελάκης δήλωσε ότι «ποτέ δεν ήταν αντίπαλός μου ούτε κάποιος εντός ΣΥΡΙΖΑ ούτε καν όλα τα άλλα κόμματα. Αντίπαλός μου είναι όλο το παλιό απόστημα που έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Σκεφτείτε πόσες φορές ο ελληνικός λαός έχει ακούσει για “επανίδρυση” και “εκσυγχρονισμό” και τελικά πού έχουμε καταλήξει». «Θέλω να πέσει όλο το παλιό σάπιο σύστημα. Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο κατά βούληση δείχνει πόσο χαμηλής ποιότητας είναι η δημοκρατία μας», συνέχισε και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία ηθική βάση για συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα. Το Κίνημα Δημοκρατίας παραμένει αυτόνομο».

Ενόψει ΔΕΘ και εξαγγελιών, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε ότι «η δική μου φιλοσοφία δεν είναι να ξεζουμίζουν τον λαό με τεράστια υπερπλεονάσματα για να τα επιστρέφουν μετά με επιδόματα. Η δική μου φιλοσοφία είναι ο λαός να έχει εξαρχής χρήματα στην τσέπη του. Προτιμώ χαμηλή φορολογία από την αρχή», ενώ τόνισε ότι «ο ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί στο 15%. Δεν μπορεί ένας μισθωτός να πληρώνει περισσότερους φόρους από έναν επιχειρηματία με εκατομμύρια κέρδη. Χρειάζεται ισορροπία στη φορολογία», και σημείωσε ότι «ο ΕΝΦΙΑ για αντικειμενικές αξίες κάτω των 200.000 πρέπει να καταργηθεί. Στις πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες πρέπει να αυξηθεί. Η έκπτωση που έκανε ο πρωθυπουργός στις μεγάλες περιουσίες πρέπει να αντιστραφεί».

Μάλιστα, έκανε και ένα… challenge στο πολιτικό σύστημα, λέγοντας ότι «αν ο πρωθυπουργός θεωρεί ικανοποιητικό τον μέσο μισθό των 880 ευρώ, ας συμφωνήσει να πληρώνονται όλοι οι βουλευτές με αυτόν τον μισθό. Έτσι θα καταλάβουν τι σημαίνει να ζεις με αυτά τα χρήματα».

