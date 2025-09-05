search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 11:23

Κασσελάκης για Τσίπρα: «Θα τα πάει καλά γιατί με αντιγράφει – Πάνω από το πτώμα μου θα γίνει συνεργασία» (Video)

05.09.2025 11:23
kasselakis_new_789

`Με ισχυρή δόση ειρωνίας σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τα σενάρια που θέλουν τον πρωην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, να δημιουργεί νέο κόμμα και να επιστρέφει στην κεντρική πολιτική δράση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Σ. Κασσελάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αυτό, φάνηκε δηκτικός, καθώς σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μακάρι να επιστρέψει. Πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά φτιάχνει νέο κόμμα. Όλα αυτά είναι θετικά, από τη στιγμή που με αντιγράφει. Πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά», ωστόσο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το νέο αυτό σχήμα, λέγοντας ότι «εγώ έχω αποδείξει ότι αντέχω, ότι δεν πρόδωσα την εμπιστοσύνη του κόσμου. Με τον βάλτο όμως δεν μπλέκω. Το λέω ξεκάθαρα: πάνω από το πτώμα μου να συμπλεύσω».

Μάλιστα, στο ίδιο μοτίβο, ο Σ. Κασσελάκης δήλωσε ότι «ποτέ δεν ήταν αντίπαλός μου ούτε κάποιος εντός ΣΥΡΙΖΑ ούτε καν όλα τα άλλα κόμματα. Αντίπαλός μου είναι όλο το παλιό απόστημα που έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Σκεφτείτε πόσες φορές ο ελληνικός λαός έχει ακούσει για “επανίδρυση” και “εκσυγχρονισμό” και τελικά πού έχουμε καταλήξει». «Θέλω να πέσει όλο το παλιό σάπιο σύστημα. Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο κατά βούληση δείχνει πόσο χαμηλής ποιότητας είναι η δημοκρατία μας», συνέχισε και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία ηθική βάση για συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα. Το Κίνημα Δημοκρατίας παραμένει αυτόνομο».

Ενόψει ΔΕΘ και εξαγγελιών, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε ότι «η δική μου φιλοσοφία δεν είναι να ξεζουμίζουν τον λαό με τεράστια υπερπλεονάσματα για να τα επιστρέφουν μετά με επιδόματα. Η δική μου φιλοσοφία είναι ο λαός να έχει εξαρχής χρήματα στην τσέπη του. Προτιμώ χαμηλή φορολογία από την αρχή», ενώ τόνισε ότι «ο ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί στο 15%. Δεν μπορεί ένας μισθωτός να πληρώνει περισσότερους φόρους από έναν επιχειρηματία με εκατομμύρια κέρδη. Χρειάζεται ισορροπία στη φορολογία», και σημείωσε ότι «ο ΕΝΦΙΑ για αντικειμενικές αξίες κάτω των 200.000 πρέπει να καταργηθεί. Στις πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες πρέπει να αυξηθεί. Η έκπτωση που έκανε ο πρωθυπουργός στις μεγάλες περιουσίες πρέπει να αντιστραφεί».

Μάλιστα, έκανε και ένα… challenge στο πολιτικό σύστημα, λέγοντας ότι «αν ο πρωθυπουργός θεωρεί ικανοποιητικό τον μέσο μισθό των 880 ευρώ, ας συμφωνήσει να πληρώνονται όλοι οι βουλευτές με αυτόν τον μισθό. Έτσι θα καταλάβουν τι σημαίνει να ζεις με αυτά τα χρήματα».

Διαβάστε επίσης

«Μπλέξαμε τα καλώδια»: Κρίση στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και στο βάθος… Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΠΑΣΟΚ: Σκληρό ροκ με συνταγή Λαλιώτη και αγωνία για τα ποσοστά του Τσίπρα

Τσίπρας «απέναντι» στον Μητσοτάκη με πρόταση για Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης – Στο «κόκκινο» το πολιτικό ενδιαφέρον για την ομιλία του στον Economist

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

portugal new
ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ – Γιατί δεν λειτούργησαν πέδηση και φρένα

odigos gynaika
ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινή παράβαση που κάνουμε όλοι – Σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται και στην Ελλάδα όχι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:12
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

1 / 3