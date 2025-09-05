ΠΑΣΟΚ: Σκληρό ροκ με συνταγή Λαλιώτη και αγωνία για τα ποσοστά του Τσίπρα

Τι και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Κώστας Λαλιώτης εμπνεύστηκε την φράση «σκληρό ροκ» ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε, για να αναδείξει μια στρατηγική υψηλών πολιτικών ντεσιμπέλ απέναντι στη ΝΔ, η συνταγή του περνάει ακόμα στην Χαριλάου Τρικούπη. Εκείνη την περίοδο τα πυρά στρέφονταν απευθείας στον τότε Πρόεδρο της ΝΔ Κώστα Καραμανλή. Σήμερα ακριβώς η ίδια συνταγή χρησιμοποείται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η φράση του Νίκου Ανδρουλάκη «ηθική και κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι έννοιες ασύμβατες» επισφραγίζει την στρατηγική των προσωπικών επιθέσεων. Στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να αποδείξει ότι εκείνος παραμένει το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης, κλείνοντας τον χώρο στον Αλέξη Τσίπρα.

Στο στρατηγείο του Νίκου Ανδρουλάκη στον τελευταίο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν με καχυποψία τον χρόνο που δίνουν τα δελτία και οι ενημερωτικές εκπομπές στην επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Κάποιοι θεωρούν ότι δεν θα κινδυνεύσουν από τα σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού, αντίθετα βασιζόμενοι στην οργανωτική υπεροχή του ΠΑΣΟΚ θα υπερισχύσουν. Συμπληρώνουν μάλιστα ότι έτσι θα υπάρχει και μια σοβαρή δικαιολογία αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει μεν την δεύτερη θέση στις εκλογές αλλά τα ποσοστά του μείνουν στάσιμα. Θα μπορούν να αποδώσουν το αποτέλεσμα στην πολυδιάσπαση των δυνάμεων του χώρου.

Οι απαισιόδοι προερχόμενοι κυρίως από την εσωκομματική αντιπολίτευση εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει χώρο να κινηθεί πολιτικά απειλώντας το ΠΑΣΟΚ.

Στο τέλος της ημέρας όλοι περιμένουν με αγωνία τις δημοσκοπήσεις που θα πέσουν «βροχή» μετά τις 15 Σεπτεμβρίου και θα μετρούν την ενδεχόμενη δυναμική του εγχειρήματος Τσίπρα. Το τελευταίο που θα άντεχαν στο ΠΑΣΟΚ είναι να βρεθούν έστω και δυνητικά σε μια μέτρηση στην τρίτη θέση, πίσω από τα ποσοστά που μαζεύει ο Αλέξης Τσίπρας.

Με αυτά τα δεδομένα το μείγμα έχει κλειδώσει, υψηλοί τόνοι, προσωπικές επιθέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το σκληρό ροκ γίνεται «Ευαγγέλιο».

