Πού εστιάζει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, που αποτέλεσε για χρόνια έργο-σύμβολο της ενεργειακής στρατηγικής της Ανατολικής Μεσογείου, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Φιλελεύθερος της Κύπρου, εστιάζει σε τρεις κρίσιμους άξονες:

την εμπλοκή πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων,

τις συνθήκες χρηματοδότησης της EuroAsia Interconnector και

τις σχέσεις στελεχών της Κομισιόν με την εταιρεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά στο διάστημα προτού αναλάβει το έργο ο ΑΔΜΗΕ.

Εμπλοκή πολιτικών με το αζημίωτο

Από τα πιο σοβαρά στοιχεία που εξετάζονται αφορά καταγγελία για πολιτικό αξιωματούχο της Κύπρου, ο οποίος φέρεται να αξιοποίησε τη θέση του ώστε να προωθήσει την επένδυση της EuroAsia Interconnector. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, η στήριξη δόθηκε έναντι προσωπικού οφέλους και στόχευε στην εξασφάλιση γενναίας χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν η χορήγηση 658 εκατ. ευρώ – η μεγαλύτερη επιδότηση που έχει δοθεί ποτέ για έργο τέτοιου είδους από την Κομισιόν. Η έρευνα επεκτείνεται και σε πιθανή εμπλοκή άλλων πολιτικά εκτεθειμένων ή κυβερνητικών στελεχών.

Χρηματοδότηση χωρίς τεχνογνωσία

Ένα δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκρίθηκε και υποστηρίχθηκε η πρόταση ενός ιδιώτη για την κατασκευή της διασύνδεσης, παρά την έλλειψη τεκμηριωμένης τεχνογνωσίας και πρόσβασης σε κεφάλαια. Η Κυπριακή Δημοκρατία στήριξε την προσπάθεια με δάνειο 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχορήγηση εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν, λίγους μήνες μετά την απόφαση χρηματοδότησης, προέβη σε αλλεπάλληλα διαβήματα προς τη Λευκωσία, ζητώντας την αποχώρηση του ιδιοκτήτη της EuroAsia. Ο λόγος ήταν η αδυναμία του να εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά και η ελλιπής τεχνική επάρκεια της εταιρείας.

Η έκβαση ήταν η “μεταβίβαση” του έργου στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος απέκτησε την EuroAsia έναντι περίπου 48 εκατ. ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ.Play Video

Σχέσεις στελεχών ΕΕ με την EuroAsia

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται και καταγγελία για στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συμμετείχε στη διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης της EuroAsia. Το ίδιο πρόσωπο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, εργοδοτήθηκε από την εταιρεία, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για σύγκρουση συμφερόντων.

Η πολιτική και οικονομική διάσταση

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα ποινικής φύσης, αλλά έχει και βαρύνουσα πολιτική διάσταση. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θεωρείται κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και τη σύνδεσή της με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, αναδεικνύουν σκιές γύρω από τον τρόπο που λήφθηκαν αποφάσεις, που εγκρίθηκαν κονδύλια και που ασκήθηκαν πιέσεις σε θεσμικό επίπεδο.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες, καθώς τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων δισεκατομμυρίων.

