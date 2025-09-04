search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 18:04
04.09.2025 17:34

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα, απορώ πώς παραμένει στη θέση του ο κ. Γεραπετρίτης» (video)

04.09.2025 17:34
«Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα, απορώ πώς παραμένει στη θέση του ο κ. Γεραπετρίτης», σχολίασε ο προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα.

Ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό, αποτελεί προτεραιότητα με διεκδίκηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα έργο το οποίο είναι περιβαλλοντικό, έχει σοβαρότατα προβλήματα και σε τεχνικό και σε οικονομικό, αλλά δυστυχώς και σε διπλωματικό επίπεδο.

Απορώ πώς παραμένει στη θέση του ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος πριν από λίγους μήνες δήλωνε ότι ξεκινάει το έργο.

Όμως, πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί  όταν η κυβέρνηση επέτρεψε τις αναθεωρητικές διαθέσεις της Τουρκίας και σταμάτησαν οι έρευνες έξω από την Κάσο, τώρα πλέον προκύπτουν από την κυβέρνηση της Κύπρου ζητήματα και βιωσιμότητας του έργου, αλλά και μία εμπλοκή του όλου θέματος με ένα σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς.

Ρωτώ λοιπόν. Εδώ και έξι χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει ούτε βασικά διπλωματικά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης με τη φίλη κυβέρνηση και τη χώρα της Κύπρου; Πόσα άλλα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει; Η νέα εμπλοκή της χώρας σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς δεν μας δημιουργεί, δυστυχώς, εντύπωση με αυτή την κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Φάμελλος. 

