ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 18:02
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.09.2025 16:57

Γιώργος Παπανδρέου: Η θερμή χειραψία με Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και η «ανάγκη για ισχυρές φωνές που θα προτάσσουν την ειρήνη»

04.09.2025 16:57
Ύστερα από επίσημη πρόσκληση της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Γιώργος Παπανδρέου ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση της Κίνας από τη φασιστική κατοχή. Με την παρουσία του, όπως λέει ο ίδιος, τίμησε «τον αγώνα του κινεζικού λαού και τη συμβολή του στη συλλογική νίκη απέναντι στον φασισμό», ενώ αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο κ. Παπανδρέου συμμετείχε και στην «οικογενειακή» φωτογραφία όλων των καλεσμένων του Κινέζου προέδρου, ενώ υπενθυμίζεται ότι στο Πέκινο βρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ-ουν όπου παρακολούθησαν επίσης την παρέλαση στο πλευρό του Σι Τζινπινγκ.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε και συνομίλησε με διεθνείς προσωπικότητες, όπως την κα Dilma Rousseff, Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Τράπεζας των BRICS και πρώην Πρόεδρο της Βραζιλίας, τον κ. Massimo D’Alema, πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον κ. Yves Leterme, πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, την κα Helen Clark, πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, καθώς και τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, κ. Yukio Hatoyama. Επίσης, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, κ. Hakan Fidan.

Στο ίδιο πλαίσιο, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, κ. Wang Yi, ενώ είχε και ξεχωριστή συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διεθνών Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, κ. Ma Hui. Οι συνομιλίες τους επικεντρώθηκαν στις τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις, στον ρόλο των διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, καθώς και στα μεγάλα προβλήματα πολέμων σε Ουκρανία, Γάζα, Καύκασο, Σουδάν και Αιθιοπία.

Τόνισε ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών εντάσεων, συγκρούσεων και αναβίωσης σκοταδιστικών εθνικισμών, αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη για εναλλακτικές και ισχυρές φωνές που θα προτάσσουν την ειρήνη, τον διάλογο και τη συνεργασία των λαών. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις: την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση και την κατάρρευση οικοσυστημάτων, τις ραγδαίες και ανατρεπτικές τεχνολογικές εξελίξεις – όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η κβαντική φυσική –, τις απειλές νέων πανδημιών, αλλά και την ανασφάλεια μεγάλου μέρους του ανθρώπινου γένους, που γεννά μετακινήσεις πληθυσμών και ενισχύει εθνικιστικά και ρατσιστικά τείχη.

Όπως σημείωσε, αυτές οι εξελίξεις συνιστούν υπαρξιακές απειλές για την ανθρωπότητα, εάν δεν υπάρξει συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός και ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, σε έναν κόσμο που στηρίζεται σε κανόνες δικαίου και κοινά συμφέροντα – εθνικά αλλά και οικουμενικά.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως χώρα πολιτισμού και ιδεών, μπορεί και πρέπει να είναι παρούσα. «Να λειτουργεί ως φάρος διαλόγου, προσφέροντας μια νέα ηθική βάση για τη συμβίωση και την πρόοδο των λαών. Η απουσία της θα οδηγούσε στον κίνδυνο περιθωριοποίησης και στην απώλεια ευκαιριών ζωτικής σημασίας για το μέλλον. Αντιθέτως, με τη συνεχή παρουσία της, η Ελλάδα κερδίζει φωνή και ρόλο ως συνδιαμορφωτής ενός νέου γεωπολιτικού χάρτη, ενισχύοντας παράλληλα τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο».

