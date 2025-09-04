search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:28
04.09.2025 11:46

Έρχονται ραγδαίες εξελίξεις στη Μονή Σινά – «Τελειώνουν» τον Δαμιανό

04.09.2025 11:46
sina damianos 998- new

Μετά την υπαναχώρηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη δέσμευσή του να παραιτηθεί, αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στη Μονή Σινά ακόμα και σήμερα.

Αν και ο Δαμιανός παρόλο που είχε δεσμευτεί προσωπικά στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του, όπως όλα δείχνουν δεν το πράξει, αυτό δεν επηρεάζει την έτσι κι αλλιώς δρομολογημένη αντικατάστασή του, καθώς η σύναξη των μοναχών μπορεί να συνεδριάσει στον ξενώνα ακόμη και σήμερα, προκειμένου να εκλέξει ερήμην του νέο Αρχιεπίσκοπο.

Την ίδια ώρα, ο Δαμιανός έχει κληθεί σήμερα σε απολογία από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Σε κάθε περίπτωη, η όλη κατάσταση που συνθέτουν η πρόσφατη «ανταρσία» των μοναχών αλλά και η υπαναχώρηση Δαμιανού, επιδεινώνουν τη διαπραγματευτική θέση της Αθήνας απέναντι στο Κάιρο…

Διαβάστε επίσης:

Γαλάζια «αίρεση» πριν τη ΔΕΘ: Δείπνο 15 βουλευτών με μενού το άδηλο μέλλον της ΝΔ – Βολές για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, αλαζονεία και απολιτίκ Μαξίμου

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοβουλίες» και μηνύματα με το βλέμμα στην «επιστροφή» Τσίπρα – Νέα προσπάθεια με ΝεΑρ μετά τη ΔΕΘ

Πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ με στόχο να υποβαθμιστεί το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και να αλλάξει το κλίμα

