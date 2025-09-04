Έρχονται ραγδαίες εξελίξεις στη Μονή Σινά – «Τελειώνουν» τον Δαμιανό

Μετά την υπαναχώρηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη δέσμευσή του να παραιτηθεί, αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στη Μονή Σινά ακόμα και σήμερα.

Αν και ο Δαμιανός παρόλο που είχε δεσμευτεί προσωπικά στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του, όπως όλα δείχνουν δεν το πράξει, αυτό δεν επηρεάζει την έτσι κι αλλιώς δρομολογημένη αντικατάστασή του, καθώς η σύναξη των μοναχών μπορεί να συνεδριάσει στον ξενώνα ακόμη και σήμερα, προκειμένου να εκλέξει ερήμην του νέο Αρχιεπίσκοπο.

Την ίδια ώρα, ο Δαμιανός έχει κληθεί σήμερα σε απολογία από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Σε κάθε περίπτωη, η όλη κατάσταση που συνθέτουν η πρόσφατη «ανταρσία» των μοναχών αλλά και η υπαναχώρηση Δαμιανού, επιδεινώνουν τη διαπραγματευτική θέση της Αθήνας απέναντι στο Κάιρο…

