search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 01:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 00:32

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί σε εξηγήσεις τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

04.09.2025 00:32
sina damianos 998- new

Το πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να «ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα», στην Ιερά Μονή Σινά.

Επίσης, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, μετά τα γεγονότα στη Μονή Σινά, καλεί τον Δαμιανό να «επανέλθη εις τα Ιεροσόλυμα, ως Επίσκοπος της 24ης Επισκοπικής Έδρας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κατά το αρχαίον Τακτικόν, ίνα παράσχη περαιτέρω εξηγήσεις περί των συμβαινόντων».

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

«Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, εντός του πλαισίου της κανονικής αυτού δικαιοδοσίας, αποδεχόμενον τα από μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους αιτήματα του Αρχιεπισκόπου Σινά και των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σινά, αλλά και εξ αιτίας των τρεχουσών συνθηκών υψίστης σημασίας, αίτινες σκανδαλίζουν το χριστεπώνυμον Σώμα της Εκκλησίας και προκαλούν πλείστα προβλήματα εις την εύρυθμον λειτουργίαν της Ιεράς Μονής, εντέλλεται τον Ιερώτατον Αρχιεπίσκοπον Σινά κ. Δαμιανόν να ανοίξη τας πύλας της Ιεράς Μονής και να αναλάβη πάσαν αναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ώστε να απομακρυνθώσιν αμέσως και με κόσμιον τρόπον όσα φυσικά πρόσωπα δεν ανήκουσιν εις την Σιναιτικήν Αδελφότητα.

Επιπροσθέτως, ο Ιερώτατος καλείται να επανέλθη εις τα Ιεροσόλυμα, ως Επίσκοπος της 24ης Επισκοπικής Έδρας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κατά το αρχαίον Τακτικόν, ίνα παράσχη περαιτέρω εξηγήσεις περί των συμβαινόντων.Η δε Σιναιτική Αδελφότης καλείται να διατηρήση ψυχραιμίαν, να εισέλθη εις την Ιεράν Μονήν και να μεριμήση διά την ομαλήν λειτουργίαν αυτής, εν όψει των προσεχών εξελίξεων».

Διαβάστε επίσης:

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη υπό τον φόβο διαδηλώσεων λόγω των φιλοϊσραηλινών θέσεών του

Το Ίδρυμα Χιντ Ρατζάμπ ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα

Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Hind venetia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φεστιβάλ Βενετίας: Standing ovation 22 λεπτών στη «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»

sina damianos 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί σε εξηγήσεις τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο (Video)

Doukas Geroulanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενωτική απάντηση Δούκα στην αιχμή Γερουλάνου, που έδωσε «τροφή» στην Ομάδα αλήθειας

enrico macias
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη υπό τον φόβο διαδηλώσεων λόγω των φιλοϊσραηλινών θέσεών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 01:02
<div style="width:1px;height:1px"></div>Hind venetia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φεστιβάλ Βενετίας: Standing ovation 22 λεπτών στη «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»

<div style="width:1px;height:1px"></div>sina damianos 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί σε εξηγήσεις τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

<div style="width:1px;height:1px"></div>pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο (Video)

1 / 3