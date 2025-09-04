ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοβουλίες» και μηνύματα με το βλέμμα στην «επιστροφή» Τσίπρα – Νέα προσπάθεια με ΝεΑρ μετά τη ΔΕΘ

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο λόγω της προετοιμασίας του για τη ΔΕΘ, αλλά κυρίως λόγω του σκηνικού αβεβαιότητας για την πορεία του που δημιουργεί η πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός, έχοντας πυκνώσει τις πολιτικές του παρεμβάσεις, που προκαλούν μάλιστα έντονες αντιδράσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο, φαίνεται να επενδύει αυτή τη στιγμή στην πολιτική του «ορατότητα», καλλιεργώντας την αναμονή για την έκδοση του βιβλίου του, κάπου μεταξύ Νοεμβρίου και Χριστουγέννων. Το βιβλίο εκλαμβάνεται ευρύτερα ως «πρόπλασμα» του επόμενου βήματος, που είναι η δημιουργία νέου φορέα – ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του στη «Le Monde», σημείωσε με νόημα πως ασχολείται μόνο με το βιβλίο του «προς το παρόν», αφήνοντας ανοιχτά τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια. Εκτιμάται πάντως ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα συνεχίσει να ζυγίζει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο εγχείρημά του, μέσα στο φθινόπωρο, μετρώντας τη φθορά της κυβέρνησης, τη δημοσκοπική του αποδοχή, τις προοπτικές στελέχωσης κ.ο.κ.

Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη είναι έκδηλη η αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του. Η επίσημη γραμμή άμυνας είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από την εκλογή Φάμελλου και μετά έχουν συμφωνήσει για την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και την ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Εμπλουτίζοντας αυτή τη γραμμή εν όψει και της ΔΕΘ – όπου γνωρίζει πολύ καλά ότι θα ερωτηθεί ξανά και ξανά για τον Τσίπρα – ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στην αρχή της εβδομάδας (Action24) απέφυγε να σχολιάσει τα σενάρια, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για «υποθέσεις» και «εικασίες» που «δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν έχουν απαντηθεί». Άρα, προς το παρόν, θα συνεχίσει να κινείται με τη λογική ότι δεν σχολιάζει υποθετικά σενάρια.

Κινήσεις προσαρμογής με στόχο την επιβίωση

Η ηγεσία επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια:

να πείσει για την πολιτική επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ , μετά την τρικυμία του 2023 και του 2024,

, μετά την τρικυμία του 2023 και του 2024, να πείσει ότι δεν τελεί σε πολιτική και στρατηγική αμηχανία, λόγω αναμονής του τι θα κάνει ο Τσίπρας, αλλά συνεχίζει κανονικά την πολιτική δραστηριότητα και στρατηγική με στόχο την προοδευτική διέξοδο.

Κατά βάθος, πάντως, η ηγεσία φαίνεται να έχει αποδεχτεί την ιδέα του κόμματος Τσίπρα και κάνει κινήσεις προσαρμογής, προσπαθεί δηλαδή να διαμορφώσει μια στρατηγική επιβίωσης μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο.

Δεν φαίνεται τυχαίο ότι ο Σωκράτης Φάμελλος το τελευταίο διάστημα συχνά υπενθυμίζει την κριτική Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ότι ο «κατακερματισμός» βλάπτει τις προοδευτικές δυνάμεις, επομένως το ζητούμενο είναι η άθροιση – μήνυμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να παραβλέψει τα όσα έχει πει ο ίδιος, γιατί θα εμφανιστεί ανακόλουθος. Ταυτόχρονα, επισημαίνει συχνά ότι ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου περνά μέσα από την «ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ», κάτι που μπορεί να αποτελεί θεσμική θέση με βάση τις πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις, μοιάζει όμως και μήνυμα, ότι ανασύνθεση χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται.

Αν και η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει πολύ ρεαλιστική αυτή τη στιγμή, απομένει η στρατηγική για σύγκλιση με τη Νέα Αριστερά, με απώτερο σκοπό μια κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα που θα επιτρέψει την ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που θα δυσκολέψει τον πρώην πρωθυπουργό να αγνοήσει τα δύο κόμματα και να τα παρακάμψει στη δημιουργία ενός νέου φορέα. Κι αυτό, διότι στα σενάρια που κυκλοφορούν όλους αυτούς τους μήνες κυριαρχεί η πληροφορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δημιουργήσει κάτι εκ θεμελίων νέο, ώστε να μην θυμίζει τον «φθαρμένο» ΣΥΡΙΖΑ, επομένως αν δεν μπορεί να αποφύγει την επιλογή στελεχών, λέγεται πως θα είναι πολύ επιλεκτικός.

Ξανά οι συγκλίσεις στο προσκήνιο

Εξ ου και ο Σωκράτης Φάμελλος προανήγγειλε ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για ένα Φόρουμ Διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, κάτι που ήδη είχε εξαγγείλει και πριν από το Πάσχα, αλλά δεν προχώρησε – ακολούθησε άλλωστε η περίφημη εκείνη Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς που απέρριψε το σχέδιο Χαρίτση για άμεσα βήματα συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι έχουν πέσει διάφορες ιδέες για το πώς μπορεί να είναι αυτό το Φόρουμ (π.χ. επιτροπή προσωπικοτήτων), ποιος θα είναι ο «οικοδεσπότης», ποια η λειτουργία του κ.λπ., αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι διαμορφωμένο και χειροπιαστό, ακόμη και τα «επί χάρτου» είναι «φλου».

Από την Κουμουνδούρου επικαλούνται τον φόρτο της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ αυτή τη στιγμή, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι αμέσως μετά την παρουσία του Φάμελλου στην Έκθεση θα ξεκινήσουν πιο σοβαρά οι σχετικές επεξεργασίες και διεργασίες. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι θέλουν να προχωρήσει ένας κοινός βηματισμός πέρα από την κοινοβουλευτική δράση, είτε μιλάμε για κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα είτε ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, προτάσεις που, όπως θυμίζουν, έχει κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος και παραμένουν σε ισχύ, δεν απευθύνονται δε μόνο στη Νέα Αριστερά αλλά και σε δυνάμεις και πρόσωπα όπως ο Νίκος Κοτζιάς και το Πράττω, η Λούκα Κατσέλη κ.ά. Ωστόσο είναι νωρίς για να προεξοφλήσει κανείς μια θετική κατάληξη αυτή τη φορά.

Από τη Νέα Αριστερά παραδέχονται πως υπάρχουν πιο πυκνές επικοινωνίες το τελευταίο διάστημα – το επέβαλαν άλλωστε και οι κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες στα τέλη Ιουλίου για ΟΠΕΚΕΠΕ και πανεπιστήμια –, όμως και από κει δεν υπάρχει εικόνα προχωρημένων συζητήσεων. Ως γνωστόν, από τη Νέα Αριστερά ακόμη και οι «πρόθυμοι» για τις συγκλίσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ ξορκίζουν κάθε κουβέντα για επιστροφή στην Κουμουνδούρου, μιλούν μόνο για μια συμπόρευση δύο αυτόνομων οντοτήτων. Ακόμη κι έτσι, όμως, οι διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ ηγεσίας και «τσακαλωτικών» για το τι πρέπει να κάνει η Νέα Αριστερά αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται να παραμένουν. Στελέχη από την πλευρά εκείνων που επιθυμούν τη σύμπλευση εξακολουθούν να πιστεύουν ότι για την επιβίωση των δύο κομμάτων η «συμπόρευση» είναι μονόδρομος και δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο. Τα πράγματα παραμένουν σύνθετα και γι’ αυτή την πλευρά.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Συνεχίζει τη μίνι καμπάνια εν όψει Economist και ΔΕΘ – «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην κλεπτοκρατία»

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Κίνημα Δημοκρατίας: Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό στις αστικές μεταφορές