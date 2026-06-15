ΕΡΤ2Σπορ και ΑΝΤ1 πρώτοι σε τηλεθέαση σταθμοί του σαββατοκύριακου (13,14/6)

Τηλεθέαση σαν του Mega ή του Alpha κατάφερε το Σάββατο η ΕΡΤ2Σπορ. Το μερίδιό της ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως και αυτό το «χρωστά» στη μαζική συγκέντρωση τηλεθεατών για την απευθείας μετάδοση του πέμπτου και καθοριστικού τελικού της GBL μεταξύ ΟΣΠΦ-ΠΑΟ -τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Αλλά και την Κυριακή, λόγω της μετάδοσης του μουντιαλικού αγώνα Ολλανδίας-Ιαπωνίας, το δεύτερο κανάλι της κρατικής ραδιοτηλεόρασης αποτέλεσε τρίτη επιλογή, πίσω από τον ΑΝΤ1 και τον Alpha.

Το Σάββατο σχεδόν ισοδύναμοι ήταν Alpha και Mega, ενώ ο ΣΚΑΪ προσπέρασε τον ΑΝΤ1 και αποτέλεσε τον τρίτο σε προτιμήσεις σταθμό των τηλεθεατών στη διάρκεια της ημέρας. Έντονες πιέσεις δέχθηκε το Star, το μερίδιο του οποίου διαμορφώθηκε στο 6%.

Την Κυριακή, με το «Your Face Sounds Familiar», ο ΑΝΤ1 κέρδισε την ημέρα. Το Star βελτίωσε την επίδοσή του από τη μία μέρα στην άλλη τουλάχιστον κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, και συνολικά τέσσερα κανάλια κατάφεραν να εμφανίσουν δυναμικές που κυμάνθηκαν σε διψήφια νούμερα.

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