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15.06.2026 18:47

ΣΚΑΪ: Το «Dragons Den» άρχισε γυρίσματα και τη νέα σεζόν θα έχει περισσότερους κριτές – επενδυτές

15.06.2026 18:47
tanimanidis_skai

Το τηλεοπτικό «ευαγγέλιο» για την επιχειρηματικότητα, το «Dragons’ Den», βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων, και στον νέο κύκλο εκπομπών από τον ΣΚΑΪ οι επιχειρηματίες-επενδυτές- κριτές θα είναι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά.

Μαζί με τους Χάρη Βαφειά, Λέων Γιοχάη, Μαρία Χατζηστεφανή και Γιάννη Τσιώρη, μπαίνουν δυναμικά για να προσφέρουν τεχνογνωσία και… κεφάλαια στους νέους επιχειρηματίες οι Ελευθερία Ζούρου,  Αντώνης Καράτζης και Κώστας Χαλκιάς.

Οι Dragons υπόσχονται σκληρές διαπραγματεύσεις, στρατηγικά deals και έντονες συγκινήσεις.

Η σκληρή δουλειά είναι για τον Χάρη Βαφειά λέξη-κλειδί για την επιτυχία. Για τον Λέοντα Γιοχάη, η τεχνολογία αποτελεί τον βασικό μοχλό εξέλιξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

Η Μαρία Χατζηστεφανή πιστεύει ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες δημιουργούνται όταν κάποιος τολμά να κινηθεί έξω από τη ζώνη άνεσής του. Τόσο η τεχνολογία, όσο και η υγεία, είναι τομείς που αφορούν ιδιαίτερα τον Γιάννη Τσιώρη, ο οποίος έχει κάνει δεκάδες επενδύσεις. Νιώθει μία δυνατή σύνδεση με τους startuppers.

H Ελευθερία Ζούρου ηγείται με τόλμη, αισιοδοξία και βαθιά πίστη ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει δύναμη καλού, όταν υπηρετεί ουσιαστικές ανθρώπινες ανάγκες.

Ο Αντώνης Καράτζης επιδιώκει τη συνεχή επέκταση σε νέες αγορές εστιάζοντας στην καινοτομία, τόσο στον βιομηχανικό κλάδο, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών.

Ο Κώστας Χαλκιάς διαθέτει ξεχωριστή δυναμική. Κινούμενος έξω από τα συνηθισμένα μοτίβα ξέρει πολύ καλά πως η επιτυχία βρίσκεται στο να σπας τα στερεότυπα.

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