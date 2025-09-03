Τσίπρας: Συνεχίζει τη μίνι καμπάνια εν όψει Economist και ΔΕΘ – «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην κλεπτοκρατία»

Ένα νέο απόσπασμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του, τον περασμένο Ιούνιο, ανάρτησε στο λογαριασμό του ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τη μίνι «καμπάνια» στα σόσιαλ, εν όψει της παρέμβασής του στο Συνέδριο του Economist την Παρασκευή, αλλά και εν όψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μια μέρα μετά, το Σάββατο.

Απαντώντας εμμέσως και στην νέα επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει την αναφορά του στην ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού «απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία»:

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό.

Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας.

Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους.

Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025

