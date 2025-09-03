search
03.09.2025 19:11

Τσίπρας: Συνεχίζει τη μίνι καμπάνια εν όψει Economist και ΔΕΘ – «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην κλεπτοκρατία»

03.09.2025 19:11
tsipras-3434

Ένα νέο απόσπασμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του, τον περασμένο Ιούνιο, ανάρτησε στο λογαριασμό του ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τη μίνι «καμπάνια» στα σόσιαλ, εν όψει της παρέμβασής του στο Συνέδριο του Economist την Παρασκευή, αλλά και εν όψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μια μέρα μετά, το Σάββατο.

Απαντώντας εμμέσως και στην νέα επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει την αναφορά του στην ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού «απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία»:

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό.

Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας.

Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους.

Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025

mafia_xania_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι διάλογοι «φωτιά» της κρητικής μαφίας – Ο «στρατηγός», ο «Αυστραλός» και ο «Μπίγκαλης»

pekino si, poutin kim – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Οργή Τραμπ για την Κίνα – Πώς η πολιτική του «τροφοδοτεί» τον άξονα κατά των ΗΠΑ

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και άφησε την τελευταία της πνοή – Νεκρό και το νεογέννητο

tik tok mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Video)

PAPASTAVROU-232
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: Να ξεκαθαρίσει η Λευκωσία τη θέση της

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

1 / 3