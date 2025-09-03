search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 14:05

Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα… με «όχημα» τον Καμμένο: «Κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους»

03.09.2025 14:05
tsipras_marinakis_new_123

Με αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα «συνόδευσε» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα σχόλιά του για τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στον πολιτικό «που επέλεξε ως συγκυβερνήτη» τον Πάνο Καμμένο λέγοντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων:

«Όλο αυτό που γίνεται από χθες το βράδυ δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Πολιτικά θα πω ότι είναι ο ορισμός του rebranding, η καλύτερη διαφήμιση για το rebranding είναι όλα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Δεν αναφέρομαι στον κ. Καμμένο, δεν ήταν κυβερνήτης ήταν εταίρος, κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους».

Σημείωσε επίσης ότι «για το γενικό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να υπερτιμήσω κανέναν, το μόνο μας άγχος και από αυτό θα κριθούμε είναι αν θα είμαστε συνεπείς στις εξαγγελίες μας και αν θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός και κανένας πρώην υπουργός».

Οι αναφορές Μαρινάκη στο 26:35 του βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Υπόσχονται πακέτο στο… πακέτο – Για νέες παροχές τον Απρίλιο γράφει το Bloomberg

Το καλάθι της ΔΕΘ δεν θα είναι μόνο μεγάλο, θα είναι και… δεξιό

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
online-betting_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

limeniko tourkoi psarades – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

opla viber kriti 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Μέσω Viber οι συνομιλίες για αγοραπωλησίες όπλων – Η «ταρίφα» για πιστόλια και καλάσνικοφ

eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ανακαλείται φάρμακο για τις ουρολοιμώξεις λόγω συνταγογράφησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

PANOS_KAMMENOS_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:25
online-betting_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

limeniko tourkoi psarades – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

1 / 3