Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα… με «όχημα» τον Καμμένο: «Κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους»

Με αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα «συνόδευσε» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα σχόλιά του για τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στον πολιτικό «που επέλεξε ως συγκυβερνήτη» τον Πάνο Καμμένο λέγοντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων:

«Όλο αυτό που γίνεται από χθες το βράδυ δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Πολιτικά θα πω ότι είναι ο ορισμός του rebranding, η καλύτερη διαφήμιση για το rebranding είναι όλα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Δεν αναφέρομαι στον κ. Καμμένο, δεν ήταν κυβερνήτης ήταν εταίρος, κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους».

Σημείωσε επίσης ότι «για το γενικό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να υπερτιμήσω κανέναν, το μόνο μας άγχος και από αυτό θα κριθούμε είναι αν θα είμαστε συνεπείς στις εξαγγελίες μας και αν θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός και κανένας πρώην υπουργός».

Οι αναφορές Μαρινάκη στο 26:35 του βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Υπόσχονται πακέτο στο… πακέτο – Για νέες παροχές τον Απρίλιο γράφει το Bloomberg

Το καλάθι της ΔΕΘ δεν θα είναι μόνο μεγάλο, θα είναι και… δεξιό

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»