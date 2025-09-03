Υπόσχονται πακέτο στο… πακέτο – Για νέες παροχές τον Απρίλιο γράφει το Bloomberg

Πριν καν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ για να ανακοινώσει το πακέτο των μέτρων στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2026, φαίνεται ότι υπάρχουν σκέψεις για νέα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών – υπό προϋποθέσεις – μέσα στην άνοιξη, σύμφωνα με το Bloomberg.

To αμερικανικό πρακτορείο αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει νέα μέτρα ανακούφισης για την ταλαιπωρημένη μεσαία τάξη της χώρας, μετά από μια δημοσιονομική ανάκαμψη που ήταν σχεδόν αδιανόητη κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Αξιοποιώντας ένα απροσδόκητο πλεόνασμα από τα σημαντικά υψηλότερα έσοδα που φαίνεται ότι θα συνεχιστούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μια σειρά από «δώρα» από το βήμα της ΔΕΘ, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για νέα θητεία της κυβέρνησής του.

Νέα μέτρα τον Απρίλιο (;)

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη, η στήριξη των οικογενειών και η αύξηση των δαπανών για τους συνταξιούχους, καθώς και για τους υπαλλήλους των δυνάμεων ασφαλείας, όπως η αστυνομία. Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, το προγραμματισμένο πακέτο ενδέχεται να ξεπεράσει τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με άτομα που ασχολούνται με την εκπόνηση του σχεδίου. Ωστόσο, λέει το Bloomberg, εφόσον ο προϋπολογισμός της Ελλάδας συνεχίσει να υπερβαίνει τους στόχους, η κυβέρνηση ενδέχεται να εξετάσει και άλλα μέτρα ανακούφισης τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τέτοιες κινήσεις θα είχαν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές σε μια χώρα της οποίας τα διογκωμένα δημόσια οικονομικά σχεδόν την ανάγκασαν να εξέλθει από το ευρώ το 2015 και άφησαν πίσω τους μια οικονομική καταστροφή. Ωστόσο, η καταστολή της φοροδιαφυγής, η οποία οδήγησε σε αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της, έδωσε στον Μητσοτάκη δημοσιονομικό περιθώριο που θα έκανε τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ζηλέψουν, παρά το χρέος που ξεπερνά το 140% του ΑΕΠ και παραμένει το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής ήταν ένα απροσδόκητο πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του 2024, που αψήφησε τις προβλέψεις για έλλειμμα, ακολουθούμενο από παρόμοια οφέλη που προβλέπονται για το τρέχον έτος. Η αντίθεση με τις χώρες από τη Γαλλία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιμετωπίζουν την κριτική των αγορών καθώς αγωνίζονται να περιορίσουν τα ανεξέλεγκτα ελλείμματα, είναι εντυπωσιακή. «Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποδίδουν καρπούς και αξίζουν αναγνώριση», δήλωσε ο Τζουνγκ Σικ Κανγκ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, το οποίο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση της χώρας κατά τη διάρκεια της κρίσης. «Τα αποτελέσματα είναι αρκετά αξιοσημείωτα».

Η μη συμμόρφωση ήταν στο παρελθόν το διαρκές πρόβλημα που υπονόμευε τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, με την «παραοικονομία» να ανέρχεται στο 27% του ΑΕΠ όταν ξεκίνησε η κρίση το 2009, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Μια πολυδιάστατη προσέγγιση, που αξιοποιεί την ψηφιοποίηση των πληρωμών και των αποδείξεων, την απλοποίηση των κυβερνητικών διαδικασιών και την εφαρμογή τακτικών «ώθησης» για τη σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης, έχει αντιστρέψει την κατάσταση. Η αλλαγή ήταν τόσο σημαντική που αποτελεί πλέον μελέτη περίπτωσης για άλλες χώρες, σύμφωνα με τον Kang.

Τα μέτρα υψηλής τεχνολογίας που έλαβε η ΑΑΔΕ έχουν βοηθήσει. Στο κέντρο της έδρας της στην Αθήνα βρίσκεται ένα «κέντρο επιχειρήσεων» με τεράστιες οθόνες που μεταδίδουν ζωντανά δεδομένα και πληροφορίες, ενώ οι επιχειρήσεις πεδίου χρησιμοποιούν drones και παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα πλοία που εισέρχονται στα ελληνικά ύδατα. Η αρχή έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία, εκτός από οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, ήταν και λεκές στην διεθνή εικόνα της χώρας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσίλης.

Μοίρασμα στους πολίτες

Σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση τον Αύγουστο, οι επιβάτες ημερήσιων κρουαζιέρων που αποβιβάζονταν στα ασβεστωμένα χωριά της Σαντορίνης συνάντησαν μια ολόκληρη στρατιά ελεγκτών. Έλεγξαν τις αποδείξεις από 23 πλοία που έφτασαν στο νησί εκείνη την ημέρα και εντόπισαν παραβάσεις σε 10 από αυτά. Αρκετές παρόμοιες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Σε στατιστικούς όρους, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το 2018, το λεγόμενο χάσμα συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ — ένα μέτρο της εκτιμώμενης διαφοράς μεταξύ των πιθανών εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και του πραγματικού ποσού που εισπράχθηκε — ήταν 25,4%. Μέχρι το 2022, το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί στο 13,7%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ.

Όπως θα υποστηρίξει ο Μητσοτάκης στην ετήσια ομιλία του στην ΔΕΘ το Σάββατο, η κυβέρνηση επιδιώκει τώρα να μοιραστεί με το κοινό τα οφέλη της καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης. Σε αυτή την εκδήλωση, οι Έλληνες πρωθυπουργοί συνήθως παρουσιάζουν τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί αν τα μέτρα του θα πείσουν τους πολίτες που αγωνίζονται να επιβιώσουν και έχουν υποστεί κρίσεις στο κόστος διαβίωσης για περισσότερο από μια δεκαετία. Οι ψήφοι τους στις επόμενες εκλογές, που θα διεξαχθούν το 2027, θα καθορίσουν αν ο Μητσοτάκης μπορεί να αψηφήσει το ιστορικό των προκατόχων του και να κερδίσει τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Διαβάστε επίσης

Το καλάθι της ΔΕΘ δεν θα είναι μόνο μεγάλο, θα είναι και… δεξιό

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

Κυπριακή τορπίλη στο καλώδιο: «Δεν είναι βιώσιμη η ηλεκτρική διασύνδεση με Ελλάδα και Ισραήλ», λέει η Λευκωσία