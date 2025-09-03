search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

03.09.2025 09:46

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

Πέρα από την αβάσταχτη γελοιότητα του ρουσφετιού, που ζητά ο αρχηγός της κρητικής μαφίας από τον Πάνο Καμμένο – σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί –, να βοηθήσει δηλαδή στον διορισμό του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου των Χανίων, ο διάλογος μεταξύ τους, έχει και… πολιτικές προεκτάσεις.

Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, ο Πάνος Καμμένος εμφανίζεται να κάνει… πολιτικό παιχνίδι, δηλώνοντας ότι… ελέγχει το νέο σύστημα εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες – έχοντας κυρίως στενές σχέσεις με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ!

Και μάλιστα να προαναγγέλλει ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις από τον Οκτώβριο που έρχεται η πρέσβης στην Αθήνα, αλλά κυρίως από τον Νοέμβριο, με τη φράση «ερχόμαστε».

Σε μία αποστροφή της κουβέντας δε, ο αρχηγός της μαφίας ρωτάει «τι θα γίνει με το βλαμμένο». Δεν λέει όνομα, αλλά ο κ. Καμμένος απαντά σαν να γνωρίζει απόλυτα ποιον εννοεί ο συνομιλητής του. Και απαντάει «άστον αυτόν, φεύγει», με τον μαφιόζο να λέει ανακουφισμένος… «δόξα τω θεώ, πω πω».

Αν δεν πρόκειται για τις γνωστές τερατολογίες και τους βερμπαλισμούς του Πάνου Καμμένου, ο οποίος προφανώς ψάχνει τρόπο να επανέλθει στο πολιτικό παιχνίδι και εμφανίζεται παντού ως να είναι ο εκλεκτός του Τραμπ στην Ελλάδα, τότε τα πράγματα μάλλον είναι λίγο πιο σοβαρά απ’ όσο φαίνονται. Και εξόχως ανησυχητικά για τις παρασκηνιακές διεργασίες που ενδεχομένως υπάρχουν.

Προκύπτει λοιπόν μία σειρά ερωτημάτων για τα πολιτικά πράγματα, από τις αναφορές του Πάνου Καμμένου:

  1. Τι εννοεί όταν λέει «ερχόμαστε, περίμενε τον Νοέμβριο»; Ποιοι έρχονται και κυρίως με ποιους έρχεται ο Πάνος Καμμένος;
  2. Τι εννοεί όταν λέει «ελέγχουμε όλο το σύστημα», συνδέοντας αυτόν τον «έλεγχο», με την παρουσία της Γκιλφόιλ στην Αθήνα από τις 10 Οκτωβρίου; Έχει πράγματι τόση επιρροή ο άλλοτε αρχηγός των ΑΝΕΛ στην αμερικανική πρεσβεία και την Ουάσιγκτον, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση ψάχνει να βρει το… τηλέφωνο του Λευκού Οίκου στον τηλεφωνικό κατάλογο; Υπενθυμίζεται ότι ο Καμμένος ήταν στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο στην Ουάσιγκτον.  
  3. Ποιον εννοούν με τον χαρακτηρισμό «βλαμμένο» ο Καμμένος και ο αρχηγός της κρητικής μαφίας; Εννοούν κάποιον πολιτικό και γιατί δεν χρειάζεται καν να αναφέρουν το όνομά του; Και πώς ο Καμμένος λέει με τόση σιγουριά «άστο, θα φύγει»;  

Να σημειωθεί ότι ο Πάνος Καμμένος είχε δηλώσει το καλοκαίρι την πρόθεσή του να κάνει κόμμα, αλλά συνέδεσε αυτή την κίνηση μόνο ως απάντηση στην περίπτωση που κάνει το ίδιο ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ο μόνος λόγος που θα ξαναέμπαινα στην πολιτική θα ήταν αν ο κ. Σαμαράς έκανε κόμμα για να εξαπατήσει για μια ακόμη φορά τον ελληνικό λαό. Ο Σαμαράς είναι η πιο επικίνδυνη λύση για τον τόπο. Δεν αντιπροσωπεύει ούτε την ατζέντα του Τραμπ ούτε τη δεξιά, δεν μπορεί να κάνει τον ήρωα. Δεν γίνεται. Εκεί θα εμπλακώ» είχε πει ο Καμμένος.

Ο αποκαλυπτικός διάλογος Καμμένου – φερόμενου ως εγκεφάλου της σπείρας

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

PANOS_KAMMENOS_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

