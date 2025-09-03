Ευροβαρόμετρο 2025: Περισσότερη άμυνα και σοβαρή διεθνή παρουσία ζητούν οι ευρωπαίοι

Τα ευρήματα του εαρινού Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και καταδεικνύουν την αυξανόμενη προσδοκία των πολιτών για ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων.

Συγκεκριμένα, το 77% των Ελλήνων και το 68% των Ευρωπαίων συνολικά επιθυμούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία από διεθνείς κρίσεις και απειλές.

Παράλληλα, εννέα στους δέκα Ευρωπαίους ζητούν συντονισμένη αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων από τα κράτη μέλη, ενώ το 77% σε επίπεδο ΕΕ και το 81% στην Ελλάδα, θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει περισσότερα μέσα για να διασφαλίσει την παρουσία και επιρροή της στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Προστασία από τις παγκόσμιες κρίσεις

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 68% των πολιτών θεωρεί πως η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της στην προστασία των πολιτών της από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας.

Το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο στην Ελλάδα και φτάνει το 77%.

Την ίδια ώρα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ και το 92% των Ελλήνων πολιτών ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών. Αντίστοιχα, το 77% των Ευρωπαίων και το 81% των Ελλήνων εκτιμούν πως η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να υπερασπιστεί τη θέση της στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Άμυνα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Η έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της για την περίοδο μετά το 2027.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες της έρευνας, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (37%), καθώς και στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%) προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο και να προσαρμοστεί στο τρέχον πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Στην Ελλάδα, οι ερωτηθέντες προκρίνουν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (38%), με την άμυνα και την ασφάλεια να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση (32%).

Όσον αφορά τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες αναφέρουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%).

Την πρώτη θέση στην Ελλάδα με ποσοστό 49% μοιράζονται η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, και στη συνέχεια με 44% ακολουθεί η ανάγκη περισσότερης υποστήριξης για τη δημόσια υγεία .

Επενδύσεις συλλογικά και σε τομείς στρατηγικής σημασίας

Το 78% των Ευρωπαίων, το 82% των Ελλήνων να ζητούν από την ΕΕ να επενδύει συλλογικά σε τομείς στρατηγικής σημασίας, παρά να βασίζεται στις εθνικές κυβερνήσεις, σχετικά με τη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών έργων.

Επιπλέον, η διαφάνεια στη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αποτελεί βασική απαίτηση των πολιτών.

Το 91% των Ευρωπαίων και το 96% των Ελλήνων πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία για να ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ.

Το 85% των Ευρωπαίωνκαι το 95% των Ελλήνων, συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

Η συμβολή της ΕΕ στην ασφάλεια των πολιτών

Στην Ελλάδα, το 83% των πολιτών δηλώνει ότι οι δράσεις της ΕΕ επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, με το 34% να αξιολογεί αυτόν τον αντίκτυπο ως «θετικό», το 38% «ουδέτερα» και το 28% «αρνητικά».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 72% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινή ζωή, με περίπου τους μισούς να τον θεωρούν «θετικό», το 31% «ουδέτερο» και το 18% «αρνητικό».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 73% των πολιτών δηλώνει ότι η χώρα τους ωφελείται από τη συμμετοχή της στην ΕΕ. Οι βασικότεροι λόγοι που προβάλλονται είναι η συμβολή της ΕΕ στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (37%), η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (36%) και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη (29%).

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, το 66% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ είναι επωφελής.

Οι Έλληνες πολίτες αναδεικνύουν ως κύριους λόγους την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας (45%), τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατών (34%) και τη δυνατότητα μιας ισχυρότερης φωνής για τη χώρα σε διεθνές επίπεδο (34%).

