02.09.2025 20:41

Τσουκαλάς: Πανικόβλητοι και γυμνοί από επιχειρήματα καταφεύγουν στα ψεύδη και την τοξικότητα

02.09.2025 20:41
tsoukalas_2304_1460-820_new

«Η κυβέρνηση προσπαθεί με ομοιόμορφα δελτία Τύπου Υπουργείων που μοιάζουν με εκθέσεις ιδεών, δήθεν να αποδομήσει τα στοιχεία που παρέθεσε το ΠΑΣΟΚ και αποδεικνύουν την παταγώδη αποτυχία της να βελτιώσει έστω και ελάχιστα τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

«Μάλιστα», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «είναι τόσο μεγάλη η αποτυχία τους, που δεν μπαίνουν κάνουν στον κόπο να αντικρούσουν τα στοιχεία που καταθέτουμε. Ως γνωστοί μετρ της παραπλάνησης, προσπαθούν με αλχημείες να μπερδέψουν τον κόσμο». Όμως, υποστηρίζει, «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τους πήραν χαμπάρι. Πανικόβλητοι τις τελευταίες δύο μέρες και γυμνοί από επιχειρήματα καταφεύγουν στα ψεύδη και την τοξικότητα».

«Η αλήθεια είναι επίμονη, όσο και να την κρύβετε κύριοι της κυβέρνησης, επιστρέφει και εκδικείται», αναφέρει καταληκτικά.

