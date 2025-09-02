Χατζηδάκης: Προανήγγειλε παρεμβάσεις 1,5 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη

Μόνιμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες, θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Όπως επεσήμανε, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων θα προσεγγίσει το 1,5 δισ. ευρώ, ποσό που έρχεται να προστεθεί στο «πακέτο» του 1 δισ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο, με μέτρα όπως η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και η χορήγηση 250 ευρώ ετησίως σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων, ώστε το όφελος να μεταφερθεί απευθείας στους πολίτες, σε αντίθεση με τη μείωση των έμμεσων φόρων, που συχνά καταλήγει στους μεσάζοντες. «Το είδαμε και στη χώρα μας και στην Ισπανία, όπου τελικά ανακλήθηκε η μείωση του ΦΠΑ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι πολίτες έχουν μεγαλύτερο όφελος από τους άμεσους φόρους. Η κυβέρνηση δεν εργάζεται για τους «πονηρούληδες», αλλά για τον μέσο Έλληνα πολίτη».

Παράλληλα, τόνισε ότι με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές το κράτος έχει αυξημένα έσοδα, χάρη αφενός στην ανάπτυξη που ξεπερνά τον μέσο όρο της ευρωζώνης και αφετέρου στα βήματα περιορισμού της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής την τελευταία διετία.

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου μισθού, υπενθύμισε ότι ήδη έχουν δοθεί αυξήσεις που αντιστοιχούν σε 1,3 μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους. Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι υπολογίζει το κόστος στο μισό από το πραγματικό, καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ. «Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να ακολουθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τα «λεφτόδεντρα», ας το κάνει. Εμείς δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε στηριγμένοι στην πρόοδο της οικονομίας και στην πάταξη της φοροδιαφυγής», σημείωσε.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι δημοσιοποιείται η λίστα με τα «μεγάλα ψάρια», δηλαδή όσους εισέπραξαν υψηλές επιδοτήσεις και θα κληθούν να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του νόμου. «Ήταν υποχρέωσή μας και το κάνουμε πράξη», τόνισε.

Τέλος, για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι έχει ήδη κριθεί από τους πολίτες και τώρα επιχειρεί να πείσει ότι επί των ημερών του η κατάσταση ήταν καλύτερη. «Μιλά για καλύτερες συνθήκες όταν υπήρχαν 500.000 άνεργοι το 2019 που σήμερα έχουν δουλειά. Δεν θεωρώ ότι η παρουσία του κ. Τσίπρα επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για μια ανακατανομή δυνάμεων στην αριστερά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στη δουλειά της με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, επιδιώκοντας πρακτικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

