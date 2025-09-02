search
02.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

02.09.2025

ΣΥΡΙΖΑ: Βίντεο-παρέμβαση για τις Νομικές των ιδιωτικών πανεπιστημίων – Τι έλεγαν Μητσοτάκης-Κεραμέως όταν καταργούσαν την «κρατική» Νομική Πάτρας

02.09.2025 15:01
Δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και της τότε υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για το λόγο που δε χρειάζεται 4η Νομική Σχολή στη χώρα, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με βίντεο-παρέμβαση, σχολιάζοντας την ίδρυση τριών Νομικών Σχολών στο πλαίσιο της αδειοδότησης μη κρατικών/ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα, την οποία στη συνέχεια, το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε με το αιτιολογικό ότι η χώρα δεν αντέχει 4η Νομική Σχολή γιατί δεν μπορεί να σηκώσει άλλους άνεργους δικηγόρους.

Το σχόλιο με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύει το βίντεο:

«Κατήργησαν τη Νομική Σχολή της Πάτρας γιατί «δεν χρειαζόμασταν 4η Νομική στη χώρα».

Είχαμε, λέει, “χιλιάδες άνεργους δικηγόρους”.

Και τελικά;

Έδωσαν άδεια για τρεις Νομικές Σχολές σε ιδιωτικά κολέγια / μη κρατικά πανεπιστήμια.

Όχι, δεν τους νοιάζει η ανεργία.

Ούτε το μέλλον των νέων ανθρώπων.

Δεν ενδιαφέρονται καν για τους αριστούχους των 19.000 μορίων που θα έμπαιναν στην Νομική Πατρών!

Αυτό που τους νοιάζει είναι τα 10.000 ευρώ δίδακτρα.

Τώρα ξέρεις!».

