Θεοδωρικάκος: Ζητήσαμε μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ – Έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις (videos)

Την πρόθεσή του για μονιμοποίηση του μέτρου κατά της ακρίβειας, το οποίο προβλέπει απαγόρευση προσφορών από τα σούπερ μάρκετ σε περίπτωση που έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Έχω ζητήσει από τους εκπροσώπους των σουπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Πέρυσι η Ελλάδα είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, τώρα είναι αρνητικός στα είδη συντήρησης των νοικοκυριών. Ζήτησα και απαίτησα από τα σούπερ μάρκετ να προβούν όπως και πέρσι τον Οκτώβριο, σε μειώσεις 1.000 κωδικών ενώ ήδη πετύχαμε το πάγωμα στις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Υπάρχει δέσμευση ότι καθώς θα ανταποκριθεί η βιομηχανία τροφίμων θα προχωρήσουν και τα σούπερ μάρκετ. Έτσι και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα μέσω μείωσης φορολογίας και μέτρα για την αύξηση του κόστους ζωής», πρόσθεσε.

«Διέταξα έλεγχο σε όλα τα σούπερ μάρκετ για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας που αφορά τις παραπλανητικές εκπτώσεις διότι υπήρξαν κάποιες καταγγελίες και θέλουμε να δούμε αν τον τηρούν όλοι». Παράλληλα, μιλώντας για το “πάγωμα” των προσφορών για τρεις μήνες όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση, τόνισε πως είναι ένα μέτρο που λήγει τον Οκτώβριο, όμως στόχος είναι να θεσμοθετηθεί και να γίνει μόνιμο», υπογράμμισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Γνωστοποίησε ακόμα ότι «σήμερα νομοθετούμε εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς με 300 νέους πρόσθετους ελεγκτές και ψηφιακά μέσα για να καταγγέλλει ο καταναλωτής πράγματα που συμβαίνουν στην αγορά».

Όσον αφορά τις έρευνες για επενδύσεις δια του αναπτυξιακού νόμου που δεν υλοποιήθηκαν, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι «έχουν δοθεί στην ΑΑΔΕ επιπλέον 12 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν. Συνολικά 55 εκατ. ευρώ αν συνυπολογίσουμε και τα 43 εκατ. που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε άριστη συνεργασία με τον κ. Πιτσιλή, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν αφήνουμε ούτε ένα ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν και είναι βούλησή μας να δείξουμε εμπράκτως τον σεβασμό μας στον Έλληνα πολίτη. Το ίδιο θα συμβεί και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παραγωγική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας»

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «τα μέτρα και το σύνολο της πολιτικής μας για το επόμενο διάστημα στην οικονομία μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα περιγράψει», υπενθυμίζοντας πως «όταν ανέβηκε για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, είπε στους Έλληνες ότι θα μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας και με ειλικρίνεια. Αυτό κάνει μέχρι σήμερα».

«Θα αναλύσει ένα σχέδιο για όλη την ελληνική κοινωνία, για την παραγωγική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Είναι το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης πολιτικής και όχι μιας λαϊκίστικης πολιτικής», επισήμανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και προσέθεσε πως «οι περισσότεροι Έλληνες ζουν καλύτερα απ’ ό,τι ζούσαν πριν 6 ή 10 χρόνια. Λειτουργεί η πολιτική μας και φέρνει σταδιακά καλύτερα αποτελέσματα».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως η σταθερότητα είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον και «πρέπει να συνειδητοποιούμε όλοι το τι έχουμε, για να πηγαίνουμε μπροστά και καλύτερα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «η αντιπολίτευση έχει μια ροπή στο παρελθόν» και για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε πως «είναι ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ που διακυβέρνησε για τέσσερα χρόνια. Αν θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνει μια σκληρή αυτοκριτική».

Διβάστε επίσης:

Κυβερνητικό αμόκ κατά Χάρη Δούκα: Μπούλινγκ από Βασίλη Σπανάκη στις φιλοζωικές οργανώσεις, λόγω συνεργασίας με το δήμο

ΠΑΣΟΚ: Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

Ανδρουλάκης για ΔΕΘ: «Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο, δίνει αυξήσεις που παίρνει πίσω με τη φορολογία» (συνέντευξη live)