Κυβερνητικό αμόκ κατά Χάρη Δούκα: Μπούλινγκ από Βασίλη Σπανάκη στις φιλοζωικές οργανώσεις, λόγω συνεργασίας με το δήμο

Είναι όλο και περισσότερο φανερό ότι η κυβέρνηση όχι απλά δεν θέλει να επιτελέσει σωστά τον θεσμικό της ρόλο απέναντι στον δήμο της Αθήνας – στηρίζοντας και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αναγνωρίζοντας και τον αυτοτελή της ρόλο – αλλά επιδιώκει να πάρει ρεβάνς από τον Χάρη Δούκα για το 2023, ακόμα και (ιδανικά για το Μαξίμου) να τον… ακυρώσει ως δήμαρχο και πολιτικό πρόσωπο.

Μετά τα τρία υπουργεία (Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών), που ναρκοθετούν το σχέδιο του δήμου για άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας και την όψιμη επιστολή του υπουργείου Τουρισμού για τα graffiti υπέρ Παλαιστίνης, έρχεται και το υπουργείο Εσωτερικών, που φιλοδοξεί να… ηγηθεί της υπονόμευσης του Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει το topontiki.gr, το ΥΠΕΣ δια του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη αρνήθηκε να δώσει και τη δική του αιγίδα στο φεστιβάλ «Κατοικίδια εν δράσει», που θα γίνει στις 4 και 5 Οκτωβρίου. Και μάλιστα χωρίς να κρύψει ότι η άρνησή του οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι έχει δοθεί αιγίδα και από τον δήμο της Αθήνας – άλλωστε οι δήμοι είναι αρμόδιοι από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα ζώα συντροφιάς.

Το μήνυμα που εστάλη, αναφέρουν πληροφορίες, όχι μόνο προς τη συγκεκριμένη οργάνωση, αλλά και προς κάθε σχετική κατεύθυνση είναι πως όπου υπάρχει δήμος Αθηναίων το υπουργείο Εσωτερικών θα είναι απέναντι. Η συμπεριφορά εκλαμβάνεται ή κινείται στα όρια του «μπούλινγκ», καθώς είναι πρωτοφανές να βρίσκονται στη μέση μίας τέτοιας κατάστασης και απέναντι στην εκδικητική συμπεριφορά οργανώσεις και φορείς που επιτελούν σημαντικό έργο.

Το «μήνυμα» λοιπόν φαίνεται – αν δεν είναι και εντελώς ξεκάθαρο και ωμά εκβιαστικό – πως λέει ότι όσοι διατηρούν σχέσεις και συνεργασία μπαίνουν σε «μαύρη λίστα» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Μάλιστα έχει γίνει αντιληπτό ότι η συμπεριφορά του υπουργείου Εσωτερικών είναι ξεκάθαρα επιλεκτική. Αφορά μόνο στον δήμο της Αθήνας, καθώς σε άλλες περιπτώσεις με συμμετοχή δήμων σε ανάλογα φεστιβάλ και εκδηλώσεις, το ΥΠΕΣ συμμετέχει και δεν έχει κανένα θέμα.

Τι είναι το φεστιβάλ

Το «Κατοικίδια εν δράσει» είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ για ζώα συντροφιάς που θα πραγματοποιηθεί στον Κήπο του Ζαππείου στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025. Είναι μία γιορτή και ταυτόχρονα προσφέρει ενημέρωση και ευκαιρίες για υιοθεσία ζώων, σεμινάρια, εκθέσεις και διαγωνισμούς για όλες τις ηλικίες και τα είδη κατοικιδίων.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο φεστιβάλ για κατοικίδια στην Ελλάδα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη γνώση για τα ζώα συντροφιάς, την προώθηση της υπεύθυνης κηδεμονίας και την ενίσχυση της φιλοζωικής κουλτούρας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνει «ειδικές ενότητες που θα σας ταξιδέψουν στον κόσμο των κατοικίδιων, από τους αγαπημένους σκύλους και γάτες, μέχρι τους πιο εξωτικούς επισκέπτες, ενώ οι λάτρεις των ενυδρείων θα βρουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη μαγεία τους. Σας περιμένει μια εντυπωσιακή έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών για κατοικίδια, όπου θα ανακαλύψετε τις πιο καινοτόμες λύσεις για τη φροντίδα των μικρών μας φίλων. Ειδικοί από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της φροντίδας θα μοιραστούν πολύτιμες συμβουλές για την ευημερία των κατοικίδιων.

Τα παιδιά θα διασκεδάσουν με δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τη φιλοζωική τους συνείδηση, και οι φιλοζωικές οργανώσεις θα είναι εκεί για να σας ενημερώσουν για τις δράσεις τους και να προωθήσουν την υιοθεσία, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αλλάξετε τη ζωή ενός αδέσποτου ζώου. Το “Κατοικίδια εν δράσει” είναι περισσότερα από ένα φεστιβάλ. Είναι μια γιορτή αγάπης, φροντίδας και σεβασμού προς τα ζώα συντροφιάς, μια πρόσκληση σε όλους μας να συμμετέχουμε στη δημιουργία μιας πιο φιλοζωικής κοινωνίας».

