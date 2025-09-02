Δούκας κατά εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Σε επικίνδυνο δρόμο η κυβέρνηση

Νέους «μύδρους» κατά του νόμου για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – ο οποίος καταργεί το δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας – εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου για τα προβλήματα των δήμων στη χώρα.

Ο Χάρης Δούκας, σε πολύ υψηλούς τόνους σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει πάρει έναν επικίνδυνο δρόμο υπονόμευσης του θεσμού και χειραγώγησης των αιρετών. Προωθεί έναν εκλογικό νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών. Δε μένει παρά να καταργήσει και τους ίδιους τους αιρετούς και να διορίζει Δημάρχους της αρεσκείας της. Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου».

«Η σιωπή, πια, είναι συνενοχή», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. «Είναι ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Καλούμε κάθε Δήμαρχο, κάθε δημοτικό σύμβουλο, κάθε αιρετό, να συμπαραταχθεί μαζί μας, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το πρώτο μας ραντεβού είναι το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς μπροστά στη ΔΕΘ».

Παράλληλα, κι άλλοι αιρετοί κατήγγειλαν την κυβέρνηση για έλλειψη συνεργασίας στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων των Δήμων τους. Ο Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ, τόνισε ότι «εδώ και πάνω από 10 χρόνια από τα μνημόνια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας, μετά τον θεσμικό και λειτουργικό στραγγαλισμό, υπόκειται πλέον και σε οικονομικό στραγγαλισμό, παρά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και παρά τα θετικά δεδομένα της οικονομίας με τα υπερπλεονάσματα».

Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου και μέλος Διοίκησης ΠΕΔΑ, υπογράμμισε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν αυτή που στήριξε την κοινωνία στα μνημόνια, στην ενεργειακή κρίση, στο προσφυγικό. Επομένως είναι και προς το συμφέρον της κεντρικής διοίκησης να έχει συνεργασία. Διεκδικούμε όμως – και απαιτούμε – αυτά τα οποία έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι προς όφελος των δημοτών».

Η Τίνα Καφατσάκη, Δήμαρχος Ζωγράφου και μέλος Διοίκησης ΚΕΔΕ, επίσης σημείωσε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και τα δημοτικά συμβούλια δε μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δε μπορούν να φτιάξουν τα πεζοδρόμια, δε μπορούν να καθαρίσουν τις πόλεις, δε μπορούν να ενισχύσουν τις δομές για τις ευάλωτες ομάδες».

Η Μαρία Ανδρούτσου, μέλος ΠΕΔΑ και πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, ανέφερε ότι «υπάρχουν αιρετοί που είναι εστιασμένοι στον Αυτοδιοικητικό τους ρόλο και προφανώς υπάρχουν και αιρετοί συνάδελφοι που θεωρούν ότι μπορούν να απευθύνονται μόνο σε κομματικά ακροατήρια. Εμείς μέσα από τις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν, απευθυνόμαστε στον λαό και στους πολίτες, γιατί αυτοί είναι η δύναμή μας», ενώ ο Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς και μέλος Διοίκησης ΚΕΔΕ, είπε ότι «εμείς ως παράταξη έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης και πίεσης, προκειμένου να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και να βγούμε έξω από το κλειστό σύστημα της ΚΕΔΕ».

