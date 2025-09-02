Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Να ονομάσει το κόμμα του «Λαγούμι» – Άφωνος και άλαλος στη Βουλή (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Η Ζ. Κωνσταντοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι ο Α. Τσίπρας θα πρέπει να ονομάσει το κόμμα του «Λαγούμι» και χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «άφωνο και άλαλο» στη Βουλή, την ώρα που εξελίσσονται μεγάλα θέματα, ο οποίος δίνει συνεντεύξεις, λέγοντας πόσο του λείπει η επαφή με τους πολίτες.
Σηκώνοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους, η Ζ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ενδιαφέρεται «για τα φράγκα», ότι εισπράττει κάθε μήνα χιλιάδες ευρώ χωρίς να δουλεύει – «θα ντρεπόμουν να το κάνω», σημείωσε – και τον κατηγόρησε για διαπλοκή, ανασύροντας, μάλιστα, το «σκάνδαλο Πετσίτη».
Από τα πυρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν γλίτωσε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ζ. Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι το στέλεχος του Μαξίμου διέπραξε αδίκημα και είπε ότι θα τον καλέσει στην Βουλή για να δώσει εξηγήσεις.
