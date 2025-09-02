«Μάχιμος ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε αναμονή» το μήνυμα Φάμελλου ενόσω φουντώνει η συζήτηση για το «κόμμα Τσίπρα» – Φόρουμ Διαλόγου μετά τη ΔΕΘ

Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, «μάχιμος» και όχι σε αναμονή του πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με το αν θα επιχειρήσει να κάνει ένα νέο κόμμα ή όχι, έστειλε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην αρχή αυτής της νέας σεζόν στην εκπομπή του Σ. Κοτρώτσου «Επόμενη μέρα» (Action24).

Ο Σ. Φάμελλος στη συνέντευξή του επιχείρησε να διασκεδάσει το κλίμα αβεβαιότητας για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, και να καταδείξει ότι έχει επιστρέψει στην πολιτική και στην σοβαρότητα. Σε σχέση μάλιστα με τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «οτιδήποτε είναι θετικό για την κοινωνία, θα το στηρίξει», από εκεί και πέρα σημείωσε ότι ο Μητσοτάκης προβαίνει στις εξαγγελίες που διαρρέουν γιατί πιέζεται πολιτικά, αλλά αυτές ούτε τον ίδιο θα σώσουν, ούτε την ελληνική οικονομία.

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, που όπως είπε θα συνεχιστούν μετά τη ΔΕΘ, για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ad hoc στη Βουλή αλλά και γενικότερα. Τόνισε δε ότι διεκδικεί να μπει σε αυτό τον διάλογο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας «πολιτικό λάθος» του ότι δε συμμετέχει, διότι αυτό, είπε, επιθυμεί ο κοινωνικός παράγοντας.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοβουλίες συνεργασιών με στόχο να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προτάσεις καταθέτει – «δεν αρκεί μια προοδευτική συνεργασία, χρειάζεται κι ένα προοδευτικό πρόγραμμα», είπε.

Μάλιστα, προανήγγειλε νέα πρωτοβουλία για το «φόρουμ διαλόγου» (που είχε προτείνει τον Μάρτιο), αμέσως μετά την ΔΕΘ, χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες.

Σε σχέση με τα ερωτήματα για το νέο κόμμα που πληροφορίες και σενάρια επιμένουν ότι ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός και αν αυτό θα υπερβαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε ότι πρόκειται για υποθέσεις και «εικασίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν έχουν απαντηθεί». Δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει για το αν ο Αλέξης Τσίπρας, στις αρχές του 2026 θα κάνει νέο κόμμα («μου λέτε να σχολιάσω μια υπόθεση για 6 μήνες μετά;»), αν αυτό θα υπερβαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ, αν κάνει κακό στο κόμμα ότι ήδη συζητείται τόσο πολύ το κόμμα Τσίπρα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, κ.ο.κ.

Έμεινε στα εξής:

α) «Όλοι έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες, πολύ περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας που ως πρώην πρωθυπουργός έχει και το πολιτικό βάρος» να το κάνει.

β) άφησε να εννοηθεί ότι αν θέλει ενεργό «συμμετοχή» στην πολιτική μπορεί να την έχει μέσα απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ («Δεν θα απαγόρευε κανείς, ίσα – ίσα θα επεδίωκε, να υπάρχει ενεργότατη συμμετοχή, ιδιαίτερα του Αλέξη Τσίπρα»).

γ) «ο Τσίπρας είναι στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν μαζί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε ήδη συμφωνήσει, με την ανάληψη των δικών μου καθηκόντων, ότι χρειάζεται μία πρωτοβουλία ή πολλές πρωτοβουλίες, για να υπάρχει μία κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου και μιας προοδευτικής απάντησης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν που έχουμε συμφωνήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες (…) και «εμείς δεν θα σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία αναμονή στο να πάρουμε πρωτοβουλίες για Φόρουμ διαλόγου μετά την Έκθεση, να έχουμε κοινές προοδευτικές πρωτοβουλίες, να διεκδικήσουμε μαζί με κοινωνικούς φορείς θέματα όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις».

Δε θα παραβρεθεί στον Economist λόγω περιοδειών

Σημείωσε περαιτέρω πως ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει ήδη αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία και πολύ ξεκάθαρο τρόπο ποιο είναι το πρόγραμμά του και ποια θα είναι η πρωτοβουλία του για να υπάρξει η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων». Και πως στην ΔΕΘ θα καταθέσει τις προτάσεις του, ενώ μετά την Έκθεση θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για τις συνεργασίες. Κατόπιν αυτών σχολίασε ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο υποθετικό σενάριο των πιθανών κινήσεων Τσίπρα «6 μήνες μετά», «ο κόσμος θέλει να κάνουμε κάτι τώρα για τον ΦΠΑ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε αν θα παραβρεθεί στην παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στον Economist την Παρασκευή και διευκρίνισε ότι θα βρίσκεται σε περιοδείες σε γύρω νομούς (έχουν ήδη ανακοινωθεί περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία), επομένως δε θα μπορέσει να δώσει το «παρών». Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων τόνισε επιπλέον «είμαι παρών σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και του Ινστιτούτου του, και είμαι εκεί στην πρώτη γραμμή και πολλές φορές χρειάστηκε να αλλάξω το πρόγραμμά μου. Στο Συνέδριο του Economist που δεν είναι πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα, δυστυχώς θα είμαι σε περιοδείες σε άλλους νομούς, όμως θα υπάρχει εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία».

