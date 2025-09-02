Στη Βουλή σήμερα η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό

Στις 10:00 ξεκινά σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Αυστηροποίηση των ποινών προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχχέδιο για το μεταναστευτικό με το αρμόδιο υπουργό, Θάνο Πλεύρη να παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το άσυλο, τον περασμένο Ιούλιο, καταγράφηκε δραστική μείωση των αφίξεων. Το νέο Μεταναστευτικό Νομοσχέδιο συγκεντρώνει τα βέλη της αντιπολίτευσης.

Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου παρουσίασαν μείωση κατά 80%, οπότε και ψηφίστηκε η τροπολογία για αναστολή ασύλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου: «Όταν μία κυβέρνηση βλέπει καραβιές να μπαίνουν δυόμιση χιλιάδες άτομα σε μία εβδομάδα προφανώς έπρεπε να αντιδράσει».

Στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό προβλέπονται τα εξής:

– Ποινικοποίηση παράνομης παραμονής: 2-5 έτη.

– Διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και βραχιολάκι

– Κατάργηση νομιμοποίησης μεταναστών μετά τα 7έτη

– Περιορισμός μεταγενέστερων άσυλων

– Διεύρυνση ασφαλών χωρών επιστροφής

Δριμεία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

«Θέλουμε μία χώρα ασφαλή η οποία λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες που να υποδέχεται μετανάστες που το δικαιούνται και μόνο, σεβόμενη τους διεθνείς κανόνες» δήλωσε μεταξύ άλλων η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Ταυτόχρονα, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Γιώργος Ψυχογιός είπε: «Το σημαντικότερο είναι ότι καλλιεργεί ένα δόγμα αυστηρότητας χωρίς πυξίδα δικαίου. Περισσότερες από 100 οργανώσεις για να ξεκινήσω από την αναστολή του ασύλου ήταν απέναντι».

«Χαϊδεύετε το ακροδεξιό σας ακροατήριο, συμβάλλετε στην καλλιέργεια του ρατσιστικού και ξενοφοβικού μίσους ανάμεσα στους λαούς» όπως χαρακτηριστικά είπε η Βουλευτής ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου.

Ο Βουλευτής της Ελλ. Λύσης, Βασιλης Γραμμένος τόνισε: «Η κυβέρνηση λίγο αργά θυμήθηκε να ρυθμίσει τη διαδικασία επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνομα»

Παράλληλα και ο Βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος σχολίασε: «Αυτό πάτε να κάνετε να μετατρέψετε τη χώρα σε μία τεράστια φυλακή ανθρώπινων ψυχών».

«Είναι προσχηματικό και υπηρετεί μόνο πολιτική σκοπιμότητα» αντέτεινε και ο Βουλευτής «Νίκης», Νικόλαος Βρεττός.

Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εσείς έχετε επινοήσει ως πολιτική απέναντι σε αυτό να τους πνίγουμε. Έχετε ποντάρει στην αποτροπή».

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη ενώ έως τα τέλη του έτους θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της εξαετούς διακυβέρνησης της ΝΔ

Επιστολή Ανδρουλάκη στον Κακλαμάνη για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία»