Μη κρατικά ΑΕΙ: Αμηχανία της κυβέρνησης μπροστά σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων

Ώδινεν όρος, έτεκεν μυν: με τη φράση αυτή σχολίασε στέλεχος της αντιπολίτευσης την έναρξη λειτουργίας των πρώτων μη κρατικών ΑΕΙ – ή, όπως τα ονομάζει ο σχετικός νόμος, Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) – στη χώρα.

Μετά από διαρροές για αφίξεις κορυφαίων πανεπιστημίων της αλλοδαπής (ανάλογα με την πηγή, ακούγονταν πληροφορίες για ενδιαφέρον από το Χάρβαρντ, την Οξφόρδη, το Κέμπριτζ ή τη Σορβόννη…), τελικά τα πρώτα ΝΠΠΕ που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα είναι τρία κολέγια συν το πανεπιστήμιο Κύπρου – το μοναδικό ίδρυμα που δεν είχε παρουσία στην Ελλάδα. Ενώ και σε επίπεδο αιτήσεων η κυριαρχία των κολεγίων που ήθελαν να μετατραπούν σε ΝΠΠΕ ήταν συντριπτική: στις 12 αιτήσεις οι 11 προέρχονταν από ήδη λειτουργούντα κολέγια.

Ωστόσο, ήδη το ενδιαφέρον έχει μετακινηθεί στη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς, όπως αποκάλυψε το topontiki.gr, ένα από τα ιδρύματα που πήραν άδεια λειτουργίας ΝΠΠΕ αξιολογήθηκε από απόφοιτο και δωρήτριά του – ενώ ερωτηματικά προκαλεί και το γεγονός ότι στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του συγκεκριμένου ιδρύματος (το οποίο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη) συμμετείχε ο νυν πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και πρώην πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας, διορίζοντας ουσιαστικά τον εαυτό του αξιολογητή.

Βέβαια, κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι το γεγονός πως μόνο τέσσερις από τις 12 αιτήσεις που κατατέθηκαν πήραν την πολυπόθητη άδεια αποδεικνύει τα αυστηρά κριτήρια που έχει θέσει ο νόμος, αλλά και την εξαιρετικά αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων αυτών κατά τον έλεγχο των φακέλων, εκτιμώντας ότι το πρώτο βήμα έγινε και ότι σταδιακά και τα υπόλοιπα ιδρύματα που επιθυμούν να γίνουν ΝΠΠΕ θα λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις της αξιολόγησης, θα προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις και σε δεύτερο χρόνο θα λάβουν κι αυτά την αδειοδότηση.

Ωστόσο, ένα πιο σημαντικό ζήτημα έχει προκύψει με τον πρώην γενικό γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέα Ζώρα, καθώς η αντιπολίτευση είναι «στα κάγκελα» από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο και πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης, ανέλαβε πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ που αδειοδοτήθηκαν. Οι αντιδράσεις οφείλονται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο Ο. Ζώρας, ως γ.γ. αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση ήταν από τα πρόσωπα που συνέταξαν το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ρωτήθηκε για το θέμα, παρείχε πλήρη κάλυψη στον Ο. Ζώρα. Ο Π. Μαρινάκης, συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «ο κ. Ζώρας είναι καθηγητής Ιατρικής. Έχει διατελέσει πρύτανης ενός εκ των μεγάλων δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας και έρχεται τώρα – τι πιο φυσικό, θα πω εγώ – να αναλάβει τη διοίκηση ενός νεοϊδρυθέντος παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσδίδει κύρος στο εγχείρημα, θα πω εγώ». Επίσης, τόνισε ότι ο Ο. Ζώρας, «όσο ήταν γενικός γραμματέας, δεν είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημίων, όπου πήραν 4 άδεια και τα υπόλοιπα εκκρεμεί να πάρουν. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ΕΘΑΑΕ, ούτε με τον ΕΟΠΠΕΠ. Μάλιστα, κατά τον χρόνο κατά τον οποίο διενεργείτο αυτή η διαδικασία δεν ήταν καν γενικός γραμματέας».

Η απάντηση που δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ακριβής – μόνο που η ερώτηση που θέτει η αντιπολίτευση είναι άλλη: αν τίθεται ζήτημα ηθικής τάξης και, ακόμα περισσότερο, σύγκρουσης συμφερόντων, ένας από τους συντάκτες του νομοσχεδίου για τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα να αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός από τα πρώτα που αδειοδοτούνται. Στο ερώτημα αυτό, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμα μια πειστική απάντηση, αν και η επίθεση που εξαπέλυσε ο Π. Μαρινάκης στο ΠΑΣΟΚ για την προ 20ετίας άρνησή του να στηρίξει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ στη χώρα είναι ενδεικτική της «γραμμής» που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για το θέμα.

