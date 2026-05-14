Με ομιλία Μητσοτάκη ξεκινά την Παρασκευή το συνέδριο της ΝΔ

Την έναρξη του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo θα κηρύξει με ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 19.25.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11.30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12.05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

