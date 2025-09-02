Η κυβέρνηση περιμένει Τσίπρα και Σαμαρά και σχεδιάζει τη σύγκρουση της με δύο πρώην πρωθυπουργους

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εστιάζει την προσοχή του στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και μία έκπληξη η οποία κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό και στον αντίκτυπο που θα έχουν όλα αυτά στο κοινωνικό σώμα, ωστόσο οι βλέποντες πιο μακροπρόθεσμα προετοιμάζονται συστηματικά για την σύγκρουση της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας με δύο πρώην πρωθυπουργούς καθώς όπως όλα δείχνουν ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσουν τελικά στην ίδρυση νέων κόμματων .

Θα είναι ίσως η πρώτη φορά που μία κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα πρώην πρωθυπουργό από τα αριστερά και με έναν πρώην πρωθυπουργό από τα δεξιά, όπου και οι δύο θα απειλούν την προσπάθεια επίτευξης αυτοδυναμίας αλλά και την πολιτική της κυριαρχίας.

Για την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα τα πυρά έχουν ξεκινήσει πρόωρα και οι υψηλοί τόνοι που υιοθέτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης δίνουν μια γεύση τι θα επικρατήσει από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του.

Και αυτή η γεύση θα είναι πιο έντονη την επόμενη Κυριακή καθώς ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην συνέντευξη τύπου σε όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας την ερχόμενη Παρασκευή στο συνέδριο του Εκόνομιστ

Στην Πειραιώς εκτιμούν ότι η επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή θα συσπειρώσει εκ νέου όχι μόνο τους παραδοσιακούς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας αλλά και κεντρώους ψηφοφόρους που είχαν συνασπιστεί στο αντίσυριζα μέτωπο και που ακόμα αντιμετωπίζουν αρνητικά και με καχυποψία τον κύριο Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός θα αποκτήσει τον αντίπαλο που χρειάζεται εδώ και καιρό ενώ οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι ο κ. Τσίπρας θα αφαιρέσει δυνάμεις και από το ΠΑΣΟΚ κατακερματίζοντας ακόμη περισσότερο το χώρο της κεντροαριστεράς.

Το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι πως θα σταθεί απέναντι στο κόμμα Σαμαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης στην προχθεσινή του συνέντευξη στην Καθημερινή έριξε τους τόνους για τον πρώην πρωθυπουργό και μίλησε με πολύ προσεκτικό τρόπο.

Όμως εφόσον ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος που θα πλήττει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία καθώς θα απευθύνεται στο δικό της εκλογικό ακροατήριο τα πράγματα θα πάρουν ξανά πολεμική μορφή.

Παρά το γεγονός ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα αποστερήσει τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές την οποία πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας εντούτοις ο κ. Μητσοτάκης απορρίπτει όλες τις εισηγήσεις και την πίεση που δέχεται από βουλευτές της κοινοβουλευτικής του ομάδας για αλλαγή του εκλογικού νόμου και αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στην Βουλή από το 3% στο 5%.

Συνομιλητές του πρωθυπουργού ερμηνεύουν αυτή την επιμονή του πολιτικά λέγοντας ότι αν ο κ. Μητσοτάκης αλλάξει θέση από μία διακηρυγμένη άποψη που έχει από το 2019 και μετά πρώτον θα πλήξει την αξιοπιστία του και δεύτερον θα δείξει φόβο και πολιτική ηττοπάθεια πράγματα πολύ επικίνδυνα λίγο πριν από βουλευτικές εκλογές.

Άρα όπως λένε γαλάζιοι βουλευτές ένα κόμμα Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο με δεύτερη και τρίτη εκλογική αναμέτρηση όπου τα διλήμματα θα είναι πολύ πιο σκληρά και το διακύβευμα θα είναι η πολιτική σταθερότητα και η διακυβέρνηση της χώρας.

Εάν δε δεύτερο κόμμα και αντίπαλος της κυβέρνησης σε αυτό το δίλημμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμαράς να χρεωθεί με την κατηγορία από την κυβέρνηση ότι με τη στάση του επιλέγει να ρίξει ξανά την χώρα στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα επαναλαμβάνοντας την στήριξη που έδωσε στην υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας στον Κωστή Στεφανόπουλου το 1995 και που είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να μην οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές και το ΠΑΣΟΚ να παραμείνει στην εξουσία.

Όλα αυτά βέβαια δεν θα έχουν ξεκαθαρίσει πριν από την αρχή της επόμενης χρονιάς όπου οριοθετείται τόσο η ίδρυση του ενός όσο και του άλλου κόμματος. Μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα μελετά τις δημοσκοπήσεις και την αλλαγή κλίματος στην οποία ελπίζει ότι θα οδηγήσουν οι ανακοινώσεις του Σαββάτου αλλά και η διαχείριση που θα κάνει το επόμενο διάστημα και μέσω της εξεταστικής επιτροπής στο θέμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια πρώτη γεύση θα δοθεί σήμερα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο οποίος θα παρουσιάσει το πρώτο πόρισμα των ερευνών που έκανε η οικονομική αστυνομία στα ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των προσώπων που έχουν εξεταστεί ξεπερνά τα 500 και το ποσό που έχουν πάρει συνολικά φτάνει στα 20 εκατομμύρια €.

