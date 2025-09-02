Ανδρουλάκης για ΔΕΘ: «Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο, δίνει αυξήσεις που παίρνει πίσω με τη φορολογία» (συνέντευξη live)

Σκληρή κριτική στην κύβερνηση, με επίκεντρο την οικονομία, ενόψει ΔΕΘ, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί στο ΟΡΕΝ.

Ο Ν. Ανδρουλάκης με αφορμή τη σύγκρουση κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τη «Μαύρη Βίβλο» που παρουσίασε το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «υποκρισία» και «πολιτική παρακμή», λέγοντας ότι είναι παράλογο να παρουσιάζεται το ΠΑΣΟΚ ως «πολιτικός απατεώνας» από ανθρώπους που, όπως σημείωσε, «βρίσκονται στο επίκεντρο πλήθους δικογραφιών».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παραπλανά τους πολίτες» σχετικά με τον 13ο μισθό. «Ανακοίνωσαν πακέτο 1,27 δισ. ευρώ, αλλά τα 500 εκατ. επιστρέφουν στο κράτος μέσω φόρων και εισφορών. Το καθαρό όφελος είναι μόλις 770 εκατ. ευρώ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει την εφαρμογή του μέτρου με πραγματικό καθαρό κόστος 750 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση του κόμματός του να επαναφέρει τον νέο ΕΚΑΣ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να στηριχθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο, δίνοντας αυξήσεις που παίρνει πίσω μέσω της φορολογίας». Για το στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ το χαρακτήρισε ανεπαρκές, καθώς, όπως είπε, «το ποσό επιστρέφει στο κράτος μέσω έμμεσων φόρων». Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τιμαριθμοποίηση εισοδημάτων για προστασία από την ακρίβεια, δίκαιη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και έκτακτη φορολόγηση τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών που καταγράφουν υπερκέρδη εις βάρος των πολιτών, είπε.

Επίσης, μίλησε για «αποτυχημένη στρατηγική» της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας, σημειώνοντας ότι «η μέση ελληνική οικογένεια πληρώνει 52% περισσότερα για ενέργεια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Όπως τόνισε, «η πράσινη μετάβαση έγινε λάθος, καθώς τα μεγάλα συμφέροντα πήραν το μεγαλύτερο μερίδιο, αφήνοντας εκτός αγρότες, δήμους και μικρούς παραγωγούς». Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πλαφόν στο κόστος ενέργειας, φορολόγηση των υπερκερδών και ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων για στήριξη της τοπικής παραγωγής.

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ν. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον οργανισμό «εστία διαφθοράς» και «εγκληματική οργάνωση» στον πρωτογενή τομέα. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει πλήρη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, θα θεσπίσει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας από την αντλία και θα επενδύσει στην εκπαίδευση των αγροτών και στην καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Σχετικά με τις εσωτερικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ» και τόνισε ότι «τα κουτσομπολιά και οι διαρροές αποτελούν θεσμική ασέβεια». Στα εθνικά θέματα προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχουν “ήρεμα νερά” στην Ανατολική Μεσόγειο» και υπογράμμισε ότι η Τουρκία ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση μέσω στρατηγικών συμμαχιών με τον Χαφτάρ, την Αίγυπτο και τη Συρία. «Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εθνική στρατηγική για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», τόνισε.

