01.09.2025 21:47

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έστειλε επιστολή στον Χάρη Δούκα για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ – «Ταυτίζεσαι με τις απόψεις του πρέσβη τους» απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων

01.09.2025 21:47
kefalogianni-doukas-34534

Επιστολή προς τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα απέστειλε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με την οποία του ζητάει να καθαρίσει τους δρόμους της πρωτεύουσας από τα υβριστικά γκράφιτι κατά Ισραηλινών. Στην επιστολή αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για κυβερνητικό μέτωπο κατά του Δήμου.

Σε αυτήν την επιστολή, όπως αναφέρει ο κ. Δούκας, το υπουργείο Τουρισμού μιλά για υβριστικά συνθήματα και γράφιτι κατά του Ισραήλ, που αμαυρώνουν την εικόνα της Αθήνας και καλεί τον Δήμο Αθηναίων να λάβει μέτρα.

Η κ. Κεφαλογιάννη εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με την… αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας, λόγω των εκτεταμένων υβριστικών και απειλητικών γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών.

Τονίζει δε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» εκ μέρους του κ. Δούκα προκειμένου να προστατευτεί η εικόνα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι «η Αθήνα παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη πρωτεύουσα».

Ο κ. Δούκας παραθέτει την επιστολή, αλλά και φωτογραφίες που δείχνουν δημοτικούς υπαλλήλους καθαριότητας να αφαιρούν γκράφιτι από σημεία της πόλης, ενώ χαρακτηρίζει καλοδεχούμενες επιθέσεις και από άλλα υπουργεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.

Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που “γυρίζει”.

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».

