Προθέρμανση Τσίπρα ενόψει Θεσσαλονίκης με επίθεση στην κυβέρνηση

To ζήτημα των υπερκερδών των μεγάλων επιχειρήσεων αναδεικνύει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, «ζεσταίνοντας» το κλίμα ενόψει της αναμενόμενης εμφάνισής του σε συνέδριο του Economist, την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και στι σκιά των σεναρίων για επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Με ένα απόσπασμα από την ομιλία του σε διάσκεψη που οργάνωσε τον Μάιο το Ινστιτούτο του, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε:
(Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα:
Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.
