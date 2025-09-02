ΠΑΣΟΚ: Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

Τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα και θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.

Σήμερα ομιλητές είναι η Μ. Αποστολάκη, ο Γ. Νικητιάδης, ο Π. Χρηστίδης, ο Φ. Παρασύρης και ο Ι. Τσίμαρης

Διαβάστε επίσης

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αμηχανία της κυβέρνησης μπροστά σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων

Στη Βουλή σήμερα η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό

«Μάχιμος ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε αναμονή» το μήνυμα Φάμελλου ενόσω φουντώνει η συζήτηση για το «κόμμα Τσίπρα» – Φόρουμ Διαλόγου μετά τη ΔΕΘ