Κόντρα στη Βουλή: Οι «κακομαθημένοι μετανάστες» και η «ζυγαριά» του Πλεύρη – Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Για «κακομαθημένους» μετανάστες έκανε λόγο ο Θάνος Πλεύρης και πιστός στο σκληρό δόγμα της κυβέρνησης επέμεινε πως όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία είτε θα επιστρέψουν μόνοι τους στις χώρες τους, είτε να φυλακιστούν.

Στη συζήτηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης που το χαρακτηρίζουν απάνθρωπο, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε πως υπάρχει μια ζυγαριά στην οποία από τη μια είναι τα δικαιώματα των παράνομων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου και από την άλλη, τα δικαιώματα των Ελλήνων που θέλουν πάταξη της λαθρομετανάστευσης. «Η ζυγαριά κλίνει υπέρ των Ελλήνων είτε σας αρέσει είτε όχι», είπε με τον Μάκη Βορίδη που προηγήθηκε στο βήμα να τον ευχαριστεί για την υιοθέτηση του νομοσχεδίου που ο ίδιος ξεκίνησε να επεξεργάζεται.

Απαντώντας στην κριτική των κομμάτων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε ως επιτυχία τη μείωση αφίξεων μεταναστών στην Κρήτη μετά τη «σκληρή» τροπολογία που στερεί το δικαίωμα ασύλου σε όσους διασχίζουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι αφίξεις τον Αύγουστο έπεσαν σε 689, από 3.624 τον Ιούλιο και 2.574 τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση μάλιστα πανηγυρίζει ότι οι ροές μειώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από περιόδους με κακοκαιρία, παραβλέποντας ωστόσο το ανθρώπινο κόστος αυτών των πολιτικών.

Επιχείρησε ακόμη μια σύγκριση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι στις δομές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, φιλοξενούνται σήμερα 19.000- 20.000 άτομα, όσα ήταν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ μόνον στη Μόρια.

Στους «κακομαθημένους» μετανάστες απέδωσε και τις φθορές σε δομές, λέγοντας ότι τα τραπέζια είναι βιδωμένα γιατί τα σπάνε όταν δεν τους αρέσει το φαγητό. Όπως είπε, το 20-25% των ζημιών είναι εσκεμμένες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει η δομή των Θερμοπυλών καθώς κεντρική πολιτική είναι ότι πρέπει να κλείσουν οι μικρές δομές των 100 ή και 200 ατόμων.

Νωρίτερα, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης Μάκης Βορίδης έκανε λόγο για «ψευδοανθρωπισμό» της Αριστεράς και διερωτήθηκε «για ποιο ρατσισμό μιλούν ορισμένοι, όταν η διάκριση δεν είναι φυλετική αλλά νομική, δηλαδή αν νομίμως ή παρανόμως βρίσκονται εδώ».

Οργή από την αντιπολίτευση

«Το νομοσχέδιο θα αποδειχτεί ανεφάρμοστο και ανεδαφικό», εκτίμησε από το ΠΑΣΟΚ η Νάντια Γιαννακοπούλου, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση για να κλείσει το μάτι προς τα δεξιά ακροατήρια καταφεύγει σε νομοθετήματα για το μεταναστευτικό, που δεν προσφέρουν τίποτα πέραν ακραίας ρητορικής». Σημείωσε δε, ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν τρέφουν καμία αυταπάτη ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου πρόκειται να επιταχύνει τις επιστροφές.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Ψυχογιός ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι «αυτό φτιάχνει γκρίζες ζώνες ανθρώπων, μέσα κι έξω από τις δομές, οι οποίες θα δίνουν την εικόνα στρατοπέδων συγκέντρωσης».

Σφοδρή ήταν κι η κριτική του ΚΚΕ με τη Διαμάντω Μανωλάκου να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να χαϊδέψει το ακροδεξιό ακροατήριο αλλά και της Νέας Αριστεράς. «Το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για ακόμη σκληρότερα μέτρα», εκτίμησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Για προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα και να το παίξουν πατριώτες για να ξεγελάσετε τους πατριώτες», μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν είναι να επιστραφούν οι μετανάστες αλλά να μην μπουν στη χώρα.

