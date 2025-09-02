search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 19:11

Συνέχεια στις παρεμβάσεις του μέσω αναρτήσεων δίνει ο Τσίπρας πριν το συνέδριο του Economist

02.09.2025 19:11
alexis_tsipras_new_123

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τα αποσπάσματα από την ομιλία του Ιουνίου «ζεσταίνοντας» το κλίμα ενόψει της αναμενόμενης εμφάνισής του σε συνέδριο του Economist, την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Σε ανάρτηση στα social media, o πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε τμήμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στο οποίο αναφέρεται σ’ αυτό που ο ίδιος ονομάζει “βαλκανοποίηση” της χώρας.

Ο κ. Τσίπρας επέλεξε το παρακάτω απόσπασμα:

«Μ’ ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.

Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών,στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης,αν συνυπολογίσει τη διαφθορά,το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις, και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος “Βαλκανοποίηση”, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ κατά Κικίλια: «Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης, “ανακάλυψε” μια ανύπαρκτη μυστική συμφωνία» (video)

Χατζηδάκης: Προανήγγειλε παρεμβάσεις 1,5 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

kammenos 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ

pierrakakis deth
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η πραγματικότητα διαψεύδει για μια ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:09
REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

1 / 3