Συνέχεια στις παρεμβάσεις του μέσω αναρτήσεων δίνει ο Τσίπρας πριν το συνέδριο του Economist

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τα αποσπάσματα από την ομιλία του Ιουνίου «ζεσταίνοντας» το κλίμα ενόψει της αναμενόμενης εμφάνισής του σε συνέδριο του Economist, την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Σε ανάρτηση στα social media, o πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε τμήμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στο οποίο αναφέρεται σ’ αυτό που ο ίδιος ονομάζει “βαλκανοποίηση” της χώρας.

Ο κ. Τσίπρας επέλεξε το παρακάτω απόσπασμα:

Μ' ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.

Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην… pic.twitter.com/34fhOh43rQ — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 2, 2025

Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών,στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης,αν συνυπολογίσει τη διαφθορά,το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις, και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος “Βαλκανοποίηση”, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής».

