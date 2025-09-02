ΣΥΡΙΖΑ κατά Κικίλια: «Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης, “ανακάλυψε” μια ανύπαρκτη μυστική συμφωνία» (video)

«Ο κ. Κικίλιας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης να ελέγξει τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, “ανακάλυψε” μια ανύπαρκτη μυστική συμφωνία για τα αλιευτικά σκάφη από το… 2017», απαντά, μέσω ανακοίνωσής του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας στον ΣΚΑΪ.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ναυτιλίας είχε δηλώσει πως «στο ανατολικό Αιγαίο η κατάσταση δεν είναι ίδια. Εκεί από το 2017, που είχαμε την περίπτωση ομηρείας των δυο στρατιωτών μας, ενδώσαμε έναντι της διαπραγμάτευσης αυτής για ένα χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πώς ψαρεύανε οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή. Άρα από εκείνη τη χρονολογία μέχρι σήμερα υπάρχει μόνιμη διαμάχη σε ένα καθεστώς το οποίο τότε πέρασε την επιτρεπόμενη γραμμή του πού είναι τα χωρικά ύδατα κι αν τουρκικές τράτες πλησιάζουν στη δική μας θαλάσσια ζώνη και ψαρεύουν ή όχι».

«Ξέχασε όμως ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2018 και όχι το 2017 – μια μικρή λεπτομέρεια που φαίνεται πως διαφεύγει από τον υπουργό. Ξέχασε επίσης ότι πρώην αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, διέψευσαν κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας. Όπως τόνισαν, είναι “αθλιότητες” να φαντάζεται κανείς παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι ανταλλαγμάτων», αναφέρει η Κουμουνδούρου.

«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει τα παραμύθια και να απαντήσει καθαρά: Θα αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα ή θα συνεχίσει να κρύβεται πίσω από “συμφωνίες” που δεν υπήρξαν ποτέ;», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δηλώσεις του Κικίλια

«Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι λέει κανείς. Στα νησιά των Κυκλάδων οι τουρκικές τράτες δεν ψαρεύουν, αλλά κάνουν αβλαβή διέλευση. Δηλαδή πάνε οι τράτες αυτές όπως έχουν δικαίωμα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αγοράζουν γόνο στη Μάλτα και την Ιταλία και γυρίζουν πίσω στα τουρκικά ιχθυοτροφεία. Όταν έχει κακό καιρό, μπαίνουν σε κόλπους και όρμους για να προστατευθούν. Το ελληνικό Λιμενικό τους παρακολουθεί».

«Στο ανατολικό Αιγαίο η κατάσταση δεν είναι ίδια. Εκεί από το 2017, που είχαμε την περίπτωση ομηρείας των δυο στρατιωτών μας, ενδώσαμε έναντι της διαπραγμάτευσης αυτής για ένα χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πώς ψαρεύανε οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή. Άρα από εκείνη τη χρονολογία μέχρι σήμερα υπάρχει μόνιμη διαμάχη σε ένα καθεστώς το οποίο τότε πέρασε την επιτρεπόμενη γραμμή του πού είναι τα χωρικά ύδατα κι αν τουρκικές τράτες πλησιάζουν στη δική μας θαλάσσια ζώνη και ψαρεύουν ή όχι», είχε δηλώσει ο κ. Κικίλιας στον ΣΚΑΪ, σχετικά με τα περάσματα τουρκικών βαρκών στις ελληνικές θάλασσες.

