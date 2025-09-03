Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση ψάχνει για «έξοδο κινδύνου»

Δέσμια της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται να είναι η κυβέρνηση αφού μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να φτάσει στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νέα δικογραφία που θα αφορά δέκα βουλευτές, στην πλειοψηφία τους από το κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την φορά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ζητά την άρση της ασυλίας με κατηγορίες για απάτες σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Με δεδομένο ότι οι πληροφορίες λένε ότι στην νέα δικογραφία θα υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τις παράνομες επιδοτήσεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς αντιλαμβάνεται ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να απεγκλωβιστεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει επιφέρει σημαντική φθορά στην εικόνα του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στις επαφές που είχαν κυβερνητικά στελέχη με τις μεγαλύτερες δημοσκοπικές εταιρείες της χώρας, αυτό που εισέπρατταν ήταν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε και «επικάθησε» επάνω στην υπόθεση των Τεμπών εξοργίζοντας ακόμα περισσότερο τους πολίτες.

Η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος με την εμπλοκή μικρομεσαίων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και η διαχείριση που έκανε η κυβέρνηση στον έλεγχο των κυβερνητικών προσώπων δημιούργησε την αίσθηση ότι το σκάνδαλο ήταν σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου και μετά την αποκάλυψή του επιχειρήθηκε μόνο η συγκάλυψη.

Οι πληροφορίες για το νέο σκάνδαλο ήρθαν την ώρα που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε τις ανακοινώσεις για το ποιες περιοχές και με ποιους τρόπους πήραν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρήματα.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων, ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός και πρόσθεσε: Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.

Οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».

Να υπενθυμίσουμε ότι από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες η Κρήτη κατέχει το αρνητικό ρεκόρ με 850 ΑΦΜ, οι οποίοι εισέπραξαν παράνομα 17.234.459,85 ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στα τρία τέταρτα των συνολικών 22,6 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκαν σε όλη τη χώρα.

