ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία – Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκαλεί νέους τριγμούς, ακόμη πιο ισχυρούς αυτή τη φορά στην κυβέρνηση παραμονές μάλιστα της ΔΕΘ.

Την ώρα που συνεχίζεται η έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» έχει φτάσει νέα δικογραφία στη Βουλή, η οποία μάλιστα ζητάει συγκεκριμένα την άρση ασυλίας στους βουλευτές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αποστολή της νέας δικογραφίας στη Βουλή, με αίτημα να δοθεί άρση ασυλίας για συγκεκριμένους βουλευτές προκειμένου να κληθούν σε εξηγήσεις από τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάτι που «αναμένεται να γίνει στη Βουλή στα μέσα Σεπτεμβρίου ή και λίγο αργότερα, ως το τέλος του μήνα».

Πληροφορίες του «Βήματος» αναφέρουν επίσης ότι στο αίτημα του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περιλαμβάνονται περί τους 10 βουλευτές, για τους οποίους έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία για εμπλοκή στις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι περισσότεροι ανήκουν στο κυβερνητικό κόμμα, ενώ υπάρχουν στη λίστα και βουλευτές από τον χώρο της αντιπολίτευσης…

Το αίτημα των εισαγγελέων θα αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις για την εμπλοκή τους και όχι απλά συνομιλίες, όπως είχε γίνει στις πρώτες αποκαλύψεις με τον φάκελο που είχε φτάσει στη Βουλή.

Πληροφορίες του «Βήματος» αναφέρουν επίσης πως από τις συνομιλίες αυτές δεν έχουν κριθεί όλες ύποπτες για τέλεση ποινικών αδικημάτων, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι συνομιλούντες βουλευτές ζήτησαν ρουσφέτια όχι για άτομα που εισέπραξαν παράνομως επιδοτήσεις, αλλά και για να ικανοποιήσουν εκείνοι τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν, δηλαδή για νόμιμες επιδοτήσεις.

Η έρευνα για να ξεχωρίσουν εκείνοι οι βουλευτές που είχαν εμπλακεί, αλλά για επιδοτήσεις νόμιμες, υπήρξε εκ των πραγμάτων ενδελεχής, καθώς το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας κινείται στη λογική της τεκμηρίωσης των όσων εξετάζονται και των όσων προκύπτουν.

Το αίτημα για την άρση ασυλίας των βουλευτών για εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα σταλεί και στην κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ το εθνικό της κλιμάκιο στη χώρα μας δεν εμποδίζεται, όπως συμβαίνει με τυχόν εμπλοκή υπουργών, να προχωρήσει σε ενέργειες, δηλαδή να καλέσει τους βουλευτές σε εξηγήσεις, καθώς δεν υπάρχουν για τους βουλευτές τα εμπόδια του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα συνεδριάσει η Βουλή και στη συνέχεια οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν ως ύποπτοι για παροχή εξηγήσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι κατηγορίες που τους απευθύνονται για τις οποίες θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους είναι απάτες και συναφή αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες επιδότησης. Δεν είναι σαφές αν στην ίδια τοιχογραφία με τους βουλευτές θα περιληφθεί και όνομα κάποιου υπουργού.

