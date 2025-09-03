Μεταναστευτικό: Βαθιές «ρωγμές» στη Ν.Δ. και βήματα πίσω από τον Πλεύρη

Με έντονη και εξαιρετικά στοχευμένη κριτική εκ των έσω άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το μεταναστευτικό, προκαλώντας «ρωγμές» στην… hardcore ρητορική της κυβέρνησης και προσωπικά του αρμόδιου υπουργού, Θάνου Πλεύρη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα «φίλια πυρά» προήλθαν από έναν προκάτοχο του Θ. Πλεύρη στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, τον Δημήτρη Καιρίδη (άρα έναν άνθρωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι τα θέματα του υπουργείου και ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για… αντικυβερνητική στάση), ο οποίος κυριολεκτικά… συνέτριψε την πρόθεση του υπουργείου – από εποχής υπουργίας Βορίδη, ο οποίος, μάλιστα, είχε θέσει πολύ ψηλά την κατάργηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης – να καταργήσει τη νομιμοποίηση μεταναστών που βρίσκονται τουλάχιστον για επτά χρόνια στη χώρα.

«Η νομιμοποίηση μετά από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία», είπε χαρακτηριστικά ο Δ. Καιρίδης, για να συμπληρώσει ότι «δεν μπορούμε εκείνου που βρίσκεται εδώ 12 χρόνια να του πούμε “φύγε”. […] Για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Να εξασφαλίσουμε πως δεν θα βρεθούν αύριο το πρωί σε κενό ασφάλειας και δικαίου»

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι ο Δ. Καιρίδης πήγε τα πράγματα ακόμα παραπέρα, θέτοντας και ιδεολογικό ζήτημα: «Δεν θέλουμε τη χώρα ούτε “μπάτε σκύλοι αλέστε” και ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό, αλλά δεν τη θέλουμε ούτε μικρή πλην καθαρή, αλλά μεγάλη και ισχυρή», είπε, ενώ είχε σημειώσει μετ’ επιτάσεως ότι «το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας θα σας ακουστεί κάπως. Δεν έχει ακουστεί αρκούντως στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι το υπερπλεόνασμα μεταναστών, αλλά η έλλειψη μεταναστών και η Ελλάδα σε αυτό διαφέρει από πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Ωστόσο, το «κερασάκι στην τούρτα» έρχεται από πληροφορίες από την Κ.Ο. της Ν.Δ. που αναφέρουν ότι τα όσα είπε ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης δημόσια, τα λένε πολλοί βουλευτές ιδιωτικά, αν και για διάφορους λόγους αποφεύγουν τις δημόσιες τοποθετήσεις για το θέμα, με την κριτική τους να εστιάζεται και σε πρακτικούς (έλλειψη εργατικών χεριών, αργόσυρτες διαδικασίες για να έλθουν στην Ελλάδα νόμιμα εργάτες από τρίτες χώρες, και πάει λέγοντας), όσο και πολιτικούς λόγους – παρότι οι περισσότεροι αναγνωρίζουν το μεταναστευτικό ως ένα μείζον πρόβλημα, εντούτοις θεωρούν ότι η υπερβολική σκλήρυνση της στάσης της χώρας ενέχει κινδύνους (από προσφυγές στο ΕΔΔΑ μέχρι επανάληψη μιας τραγωδίας όπως αυτή της Πύλου).

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η παρέμβαση Καιρίδη ήταν… καίρια, καθώς ο Θ. Πλεύρης υποχρεώθηκε σε βήματα πίσω, δεχόμενος πυρά και σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, για το θέμα που έθεσε ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, ο νυν είπε ότι κάποιες προβλέψεις (π.χ. για τους «εξαιρετικούς λόγους») θα επανεξεταστούν, καθώς γίνονται υπερβολικά αυστηρές, έστω κι αν σε επίπεδο ρητορικής παρέμεινε στα… γνωστά, λέγοντας ότι «υπάρχουν κατατρεγμένοι και θα προστατευτούν. Υπάρχουν όμως και κακομαθημένοι που δεν δικαιούνται άσυλο αλλά νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει», καθώς το κυβερνητικό αφήγημα για το μεταναστευτικό δεν αλλάζει.

Ας σημειωθεί, δε, ότι λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή παραλαβής από το Λιμενικό πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών, σημείωσε ότι τα σκάφη αυτά «υπογραμμίζουν τη θεμελιώδη προσέγγιση της πατρίδας μας στο συγκεκριμένο πρόβλημα (σ.σ. μεταναστευτικό), που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θωράκιση των συνόρων μας, χερσαίων αλλά και θαλασσίων, ταυτόχρονα, όμως, και με την προστασία της ανθρώπινης ζωής», προσθέτοντας ότι «ας κρατάμε όλοι μαζί κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς οι οποίοι παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση την αποστολή τους, […]και αναπαράγοντας συχνά και την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

