«Υπόθεση Πελικό» συγκλονίζει την Ολλανδία: Τέσσερις άνδρες νάρκωναν και βίαζαν τις συζύγους τους

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες σε αυτό που περιγράφεται ως η ολλανδική εκδοχή της υπόθεσης του Γάλλου Ντομινίκ Πελικό, ένα τρομακτικό δίκτυο στο οποίο σύζυγοι ναρκώνουν τις γυναίκες τους, τις βιάζουν ενώ ήταν αναίσθητες και κοινοποιούν βίντεο κακοποίησης σε ιδιωτικές ομάδες συνομιλίας.

Οι συλλήψεις, που ανακοινώθηκαν σήμερα από την ολλανδική αστυνομία, αποτελούν μέρος μιας σημαντικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Ολλανδία, με πολλούς να κάνουν άμεσους παραλληλισμούς με την περίφημη υπόθεση στη Γαλλία, όπου ο Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε τη σύζυγό του Ζιζέλ για σχεδόν μια δεκαετία και προσκαλούσε δεκάδες άλλους άνδρες να τη βιάσουν ενώ δεν είχε τις αισθήσεις της.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε επιδρομές σε οκτώ τοποθεσίες και μέχρι στιγμής έχει συλλάβει τέσσερις άνδρες ηλικίας μεταξύ 21 και 51 ετών.

Οι ύποπτοι προέρχονται από το Horst aan de Maas, το Hulst, το Sint Willebrord και το Sassenheim.

Τέσσερις άλλοι βρίσκονται ακόμη υπό έρευνα.

Οι άνδρες κατηγορούνται ότι νάρκωναν γυναίκες που γνώριζαν στενά, τις κακοποιούσαν σεξουαλικά και αντάλλασσαν βίντεο και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τεχνικές νάρκωσης σε ιδιωτικές διαδικτυακές ομάδες.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία και τον εισαγγελέα, οι άνδρες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ισχυρά ηρεμιστικά για να καταστήσουν τις συντρόφους τους αναίσθητες πριν διαπράξουν τους βιασμούς.

Τα βίντεο στη συνέχεια κυκλοφόρησαν σε ειδικά δημιουργημένες ομάδες συνομιλίας όπου οι συμμετέχοντες συζητούσαν δοσολογίες, μεθόδους αποφυγής εντοπισμού και άλλες εγκληματικές τεχνικές.

Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για «VIP δωμάτια» για πιο ακραία κακοποίηση.

Οι ερευνητές ειδοποιήθηκαν από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών και βρετανικών αρχών) και ανακάλυψαν το δίκτυο μέσω διαδικτυακής παρακολούθησης τέτοιων ομάδων.

Πολλά από τα θύματα δεν είχαν ιδέα τι τους είχε συμβεί και μόλις τώρα μαθαίνουν την αλήθεια μέσω της έρευνας.

Ακόμη και έμπειροι αξιωματικοί από τη μονάδα σεξουαλικών εγκλημάτων έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοκαριστική.

Ένας ερευνητής δήλωσε στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν «μια τρομερή αποκάλυψη».

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένη οργή σε όλη την Ολλανδία, με πολλούς να αμφισβητούν πώς μια τέτοια συστηματική κακοποίηση θα μπορούσε να παραμείνει κρυφή για τόσο καιρό.

Η έρευνα συνεχίζεται και η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει περαιτέρω συλλήψεις. Οι αρχές αναζητούν ενεργά και άλλα άτομα που μπορεί να μην έχουν ακόμη επίγνωση της κακοποίησης.

Κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, η Victim Support Netherlands διαθέτει μια ομάδα σε ετοιμότητα για να παρέχει άμεση υποστήριξη στα θύματα και συνεργάζεται στενά με το Κέντρο για τη Σεξουαλική Βία (CSG) και το Veilig Thuis.

Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει ένας αυξανόμενος αριθμός Σεξουαλικών Επιθέσεων που διευκολύνονται από ναρκωτικά (DFSA), που είναι γνωστές ως «βιασμός στον ύπνο».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ύπουλη μορφή σεξουαλικής βίας στην οποία ο δράστης χορηγεί κρυφά ισχυρά ηρεμιστικά, υπνωτικά ή ουσίες εξουδετέρωσης στο θύμα για να το καταστήσει αναίσθητο ή ανίκανο να αντισταθεί.

Συνηθισμένα ναρκωτικά περιλαμβάνουν το GHB, το Rohypnol («roofies»), την κεταμίνη, τις βενζοδιαζεπίνες και τα ισχυρά υπνωτικά χάπια.

Το θύμα συχνά δεν γνωρίζει καθόλου την επίθεση εκείνη τη στιγμή και μπορεί να υποφέρει από απώλεια μνήμης (προχωρητική αμνησία), γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την απόδειξη του εγκλήματος.

Η DFSA θεωρείται ιδιαίτερα τραυματική επειδή συνδυάζει τη σεξουαλική βία με μια βαθιά προδοσία εμπιστοσύνης και απώλεια σωματικής αυτονομίας.

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