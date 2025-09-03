Το καλάθι της ΔΕΘ δεν θα είναι μόνο μεγάλο, θα είναι και… δεξιό

Οι συζητήσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στους γαλάζιους βουλευτές δεν αφορούν μόνο το μέγεθος του καλαθιού της ΔΕΘ για το οποίο υπάρχει αρκετή αισιοδοξία αλλά και το ιδεολογικό του πρόσημο καθώς μεταξύ σοβαρού και αστείου πολλοί λένε ότι το φετινό καλάθι θα είναι αρκετά δεξιό.

Και η αναφορά αυτή έχει να κάνει κυρίως με την στόχευση των οικονομικών παροχών που θα αφορούν κοινωνικές ομάδες οι οποίες στήριξαν στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις ή παραδοσιακά στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία.

Με βάση τα όσα έχουν επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλά και τα κορυφαία στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, σημαντικές θα είναι οι αυξήσεις σε όλους τους ένστολους (αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες) και φυσικά τα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μαζί με ό,τι έχει ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, τα χρήματα που αναμένεται να μπουν στο πορτοφόλι σε μηνιαία βάση ίσως φτάνουν ακόμα και τα 200 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας χθες το βράδυ στο Αction24, ανέφερε ότι οι αυξήσεις που θα ανακοινωθούν θα ικανοποιούν βασικά και χρόνια αιτήματα των εντολών, ενώ στελέχη του υπουργείου θύμισαν ότι θα είναι ίσως η πρώτη φορά μετά το 2002 που οι εργαζόμενοι στην αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας θα δούνε σημαντική και ουσιαστική βελτίωση του εισοδήματος τους.

Σημαντικές θα είναι οι εξαγγελίες που θα αφορούν οικογένειες με παιδιά σε μία προσπάθεια η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα που ταλανίζει και την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει δεκάδες συσκέψεις και το μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού θέλουν να είναι σαφές: στήριξη της ελληνικής οικογένειας, κίνητρα και βοήθεια προκειμένου να αντιστραφεί το καθοδικό βέλος που υπάρχει μέχρι και σήμερα στο κομμάτι των γεννήσεων.

Οι συνταξιούχοι, μια ομάδα που στήριξε σημαντικά το κυβερνών κόμμα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αναμένεται να είναι από τους κερδισμένους των εξαγγελιών του πρωθυπουργού καθώς ένα από τα μέτρα που φαίνεται πως θα είναι στην κατηγορία των εκπλήξεων αναμένεται να είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θεσπίστηκε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας Γιώργου Κατρούγκαλου.

Θα είναι και μια ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να θυμίσει τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ και να απαντήσει δι’ αυτού του τρόπου στα όσα θα πει την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Economist.

Η κυβέρνηση θα επενδύσει εκλογικά και στην ελάφρυνση που θα δεχθεί η μεσαία τάξη από την σημαντική μείωση των φορολογικών βαρών, η πρώτη στην πραγματικότητα σημαντική παρέμβαση στα εισοδήματα αυτού του κομματιού του κοινωνικού σώματος από το 2019 και μετά.

Εξαγγελίες αναμένονται και για ακριτικές περιοχές αλλά και για περιοχές στη χώρα που αντιμετωπίζουν με ένταση οικονομικό και δημογραφικό πρόβλημα, ενώ μέσα στις εκπλήξεις που προετοιμάζονται ίσως υπάρξει και περαιτέρω στήριξη και στο κομμάτι της θωράκισης της χώρας μέσω του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και του εξοπλισμού τους.

Επίσης ως επτασφράγιστο μυστικό κρατούν τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και το μετρό έκπληξη που όπως αναφέρουν σχεδιάστηκε προσεκτικά όλο το καλοκαίρι και θα αφορά σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού σώματος.

Όσο και αν δημοσιογραφικά έχουν πιεστεί μέχρι τώρα κορυφαίοι υπουργοί να μιλήσουν έστω και εμπιστευτικά, ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τον τελικό σχεδιασμό προκειμένου να μην διαρρεύσει στο «παρά ένα», πριν την εξαγγελία από τον πρωθυπουργό.

Η αγωνία στα κυβερνητικά στελέχη για την έκβαση και το αποτύπωμα που θα έχουν στην κοινωνία οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού είναι μεγάλη, καθώς από την εξέλιξη των δημοσκοπήσεων τους επόμενους μήνες θα φανεί αν η κυβέρνηση μπορεί να ανακάμψει για ακόμη μια φορά όπως συνέβη μετά την υποχώρηση της επικαιρότητας γύρω από την τραγωδία των Τεμπών τον προηγούμενο Μάρτιο, ή η βλάβη είναι πια μη αναστρέψιμη.

Σε κάθε περίπτωση το ύψος των τελικών παρεμβάσεων θα κυμανθεί γύρω στο 1,7 δισ. ευρώ τα περισσότερα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο όλα τα μέτρα θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1 Ιανουαρίου 2026.

Προς αυτή την κατεύθυνση από την επόμενη Δευτέρα, τα κυβερνητικά στελέχη θα πιέζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απαντήσουν εάν θα ψηφίσουν τα μέτρα σε μια προσπάθεια για να ακυρώσουν τόσο την κριτική που θα γίνει επί των μέτρων όσο και τις εξαγγελίες που αναμένεται να κάνουν από την ΔΕΘ τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Σωκράτης Φάμελλος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί γαλάζιοι βουλευτές αναφέρουν πως από την επόμενη Δευτέρα η αντιπολίτευση θα βρίσκεται σε αμηχανία καθώς δεν θα μπορεί να χαρακτηρίσει ψίχουλα τις παροχές που θα δοθούν και θα πρέπει να απαντήσει ποια θα είναι η στάση της.

Η εκτίμηση που υπάρχει στα γαλάζια στελέχη είναι ότι οι ανακοινώσεις του Σαββάτου θα ικανοποιήσουν και το παραδοσιακό κοινό που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία που στις τελευταίες ευρωεκλογές έμεινε στο σπίτι του, απέχοντας από την στήριξη στο κόμμα, στη λογική ότι σχεδιάστηκαν και με ιδεολογικό πολιτικό πρόσημο.

